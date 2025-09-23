Tancredi Palmeri attacca: “Mi hanno fatto notare che mancano due rigori al Pisa”

La partita tra Napoli e Pisa continua a far discutere, non solo per quanto accaduto sul campo, ma soprattutto per le decisioni arbitrali che hanno acceso le polemiche, in particolare da parte del club toscano. Al centro delle critiche la direzione di gara di Crezzini, arbitro della sezione di Siena.

Tancredi Palmeri torna a parlare del Napoli…

Il primo episodio è arrivato sullo 0-0, quando al Pisa era stato inizialmente concesso un rigore per un pestone di De Bruyne in area. Tuttavia, dopo la revisione al VAR, Crezzini ha deciso di revocare la decisione, rilevando un fallo di mano di Leris nell’azione precedente. Una scelta che ha lasciato molti dubbi e ha fatto infuriare i toscani.

A riaccendere il dibattito è stato poi Tancredi Palmeri, che sui social ha evidenziato un altro episodio controverso, avvenuto poco prima del gol del vantaggio segnato da Gilmour. “Mi fanno notare questo. Ed effettivamente è un secondo rigore che manca al Pisa”, ha scritto il giornalista, riferendosi a un contatto tra Akinsanmiro e Di Lorenzo in area di rigore. Il centrocampista del Pisa è finito a terra dopo un intervento del capitano azzurro: il contatto è stato evidente ma lieve, simile a quello avvenuto poco prima tra Marin e Hojlund.

Il VAR, in questo caso, ha scelto di non intervenire, lasciando spazio a ulteriori polemiche su una direzione di gara che, secondo molti, ha penalizzato il Pisa in momenti chiave del match.