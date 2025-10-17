Vigilia di Torino-Napoli, cosa emerge dalle parole di Antonio Conte

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli, in programma domani 18 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino.

L’allenatore salentino ritrova l’intera rosa al termine della sosta delle nazionali, e annuncia in conferenza stampa il recupero di Alessandro Buongiorno e Matteo Politano che saranno tra i convocati, mentre Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka proseguono con il loro iter riabilitativo per tornare in campo quanto prima.

Il tecnico si aspetta delle buone risposte da parte di Billy Gilmour, chiamato a sostituire Lobotka. Ha speso delle parole positive nei confronti di Noa Lang, evidenziando come stia lavorando sodo, pronto ad avere un occasione in campo.

In conferenza si è parlato anche di Scott Mctominay, il miglior calciatore della Serie A della passata stagione. Antonio Conte ha parlato di come il calciatore abbia ormai cambiato il suo status, diventando molto importante nel gioco del Napoli, ed è normale che le altre squadre abbiano adottato delle contromisure per impedirgli di essere efficiente a livello realizzativo in questa parte iniziale di stagione, ma il tecnico è sicuro che arriveranno anche i suoi gol e assist.

Le insidie del Torino di Baroni e il tour de force che aspetta il Napoli

Il Napoli è pronto per un mini tour de force che vedrà la squadra partenopea affrontare 7 partite in 22 giorni. Questo non preoccupa Antonio Conte che si aspetta una squadra pronta ad affrontare ogni situazione e a cambiare in corso d’opera il sistema di gioco, come si è già visto nelle partite contro Sporting Lisbona e Genoa, quando si è passati dal 4-1-4-1 con un solo esterno ad un 4-3-3 con i due esterni canonici.

Infine, l’allenatore del Napoli ha posto l’attenzione sul Torino. Le squadre di Baroni hanno sempre creato pericoli al Napoli: il bilancio dell’anno scorso contro la Lazio allenata dall’attuale tecnico del Torino è estremamente negativo, con due sconfitte e un pareggio.

Per questo motivo Antonio Conte, nonostante il periodo di forma negativo del Torino, si aspetta una gara di grande attenzione per portare a casa i tre punti per restare in testa alla classifica di Serie A.