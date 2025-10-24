Il Napoli aveva tentato l’assalto a Pio Esposito dall’Inter: il retroscena di mercato

Tra i vari giovani promettenti nel panorama calcistico nazionale, senza dubbio spicca il talento dell’attaccante 20enne dell’Inter, Francesco Pio Esposito, che dopo due anni da protagonista in Serie B con la maglia dello Spezia, arriva alla corte di Chivu all’Inter, ritagliandosi il proprio spazio.

La stagione scorsa l’attaccante, in prestito allo Spezia, segna ben 19 gol, e l’Inter ha deciso di tenerlo in squadra per la stagione attuale. In estate segna anche durante il Mondiale per Club nella partita contro il River Plate valida per la fase a gironi.

Le sue ottime prestazioni continuano e, nonostante fin dall’inizio della stagione ha giocato poco da titolare nell’attacco nerazzurro, è riuscito a segnare due gol, uno in campionato e uno in Champions League qualche giorno fa durante la partita con lo Union Saint Gilloise.

Il ragazzo è stato attenzionato anche dal CT Gattuso che lo ha convocato in Nazionale e anche qui da subentrato ha messo a referto una rete. Tutto ciò ha fatto lievitare il suo già alto valore che è arrivato, secondo il portale transfermakt.it, a 30 milioni.

Il retroscena di mercato

Il Napoli aveva visto bene le qualità della giovane punta classe 2005 proveniente da Castellammare di Stabia, e secondo Il Mattino, il DS Giovanni Manna quest’estate ha tentato il colpo più di una volta. Un colpo che però non è destinato ad andare a buon fine perché l’Inter risponderà al Napoli con un categorico “no” che la squadra partenopea ha poi accettato, virando su alti profili.

La riflessione sorge spontanea: i calciatori giovani e promettenti provenienti dalla nostra terra sono tanti, si spera che con un po’ di lungimiranza in più il Napoli non si faccia più sfuggire talenti che nascono qui, il cui sogno è giocare nello stesso stadio dove ha giocato Diego Armando Maradona.