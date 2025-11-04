“Napoli non è sicura”: le parole di Minden dopo la trasferta vietata ai tifosi tedeschi

Stasera il Napoli è atteso al Maradona per la partita valevole per la fase campionato della Champions League contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. A seguito degli scontri accaduti due anni fa la UEFA ha vietato la trasferta ai tifosi tedeschi e ciò ha portato all’indignazione dei vari dirigenti della compagine tedesca.

Dario Minden, il responsabile del rapporto con i tifosi dell’Eintracht Francoforte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport DE rilasciando delle dichiarazioni riguardo al divieto di trasferta per i tifosi:

“Considero estremamente improbabile che così tanti tifosi dell’Eintracht tornino a Napoli. E sconsigliamo a tutti di andarci per motivi di sicurezza. Napoli non è sicura per i tifosi dell’Eintracht in questi giorni, è un punto caldo.”

Per il dirigente della squadra tedesca Napoli diventa impraticabile e insicura e quindi sconsiglia ai tifosi tedeschi di venire in città in occasione della partita.

Due anni fa, nonostante il divieto di ingresso per i tifosi dell’Eintracht, sono stati creati grossi disagi in città per i violenti scontri tra i due gruppi di tifosi, e per questo la città di Napoli ha adottato le massime misure di sicurezza, con oltre 800 unità dispiegate per la città.

Dario Minden mostra una certa amarezza, non potendo trascorrere il compleanno a Napoli:

“Mi sarebbe piaciuto tantissimo gustarmi lì una buona pizza napoletana, seguita da due o tre caffè espressi, e poi dirigermi lentamente verso lo Stadio Diego Armando Maradona. Sì, sarebbe stato un compleanno meraviglioso. Grazie UEFA, grazie Napoli!”

La società tedesca, infatti, ha tentato in tutti i modi di impedire il divieto, con una richiesta formale alla UEFA, rigettata dalla massima carica calcistica europea.

Infine Minden fa una proposta alla UEFA:

“Se chiunque non potesse garantire la sicurezza ai tifosi, sarebbe necessario optare per il campo neutro.”

Una richiesta bizzarra, viste le misure di sicurezza adottate dalla città. A prescindere dalla tifoseria, chi ricorre alla violenza è da condannare. Non tutti i tifosi dell’Eintracht sono violenti, ma non bisogna criticare un’intera città per l’operato di pochi tifosi.