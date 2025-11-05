Il Napoli è in crisi di gol ma la difesa non subisce più reti: il dato durante la gestione Conte

Con lo sterile 0-0 di ieri sera contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli di Antonio Conte non segna da due partite di fila, dopo il pareggio a reti bianche sempre con il risultato di 0-0 in Napoli-Como di sabato scorso. Tuttavia, oltre a questo dato che evidenzia la sterilità offensiva della squadra, c’è da sottolineare anche la grande solidità difensiva con tre partite di fila senza subire gol, con Lecce, Como e appunto Eintracht.

I numeri della stagione precedente

Durante la stagione scorsa il Napoli di Antonio Conte si è distinto dal punto di vista della solidità difensiva, e infatti ha avuto la miglior difesa d’Europa, con i soli 27 gol subiti in 38 partite. Accompagnato da questo numero già particolarmente significativo, è il dato riguardo ai clean sheet, dove il Napoli domina con ben 19 reti inviolate, e nei mesi di settembre 2024 e aprile 2025 i partenopei non hanno subito gol per quattro partite di fila, una in più rispetto al record della squadra nella stagione attuale.

Mentre dal punto di vista difensivo il Napoli, da quando è arrivato il tecnico leccese, è una delle migliori se non la migliore difesa europea, dal punto di vista offensivo il Napoli era carente anche nella stagione passata, non figurando nei primi 5 attacchi d’Europa, dove invece si trova l’Inter al quinto posto. La stagione passata il Napoli segna 69 gol tra campionato e Coppa Italia, ma al netto di questo dato gli azzurri non hanno segnato per due partite di fila solo nella parte iniziale di stagione, quando i partenopei pareggiarono con il Modena in Coppa Italia 0-0 (d.c.r. 4-3) e persero con il Verona 3-0 alla prima di Serie A.

Il Napoli in questa stagione sta dimostrando ancora una volta la solidità difensiva e la sterilità offensiva, ed è imperativo migliorare nella finalizzazione per fare qualcosa di importante in Serie A, ma anche in Champions nelle ultime quattro partite da dentro o fuori.