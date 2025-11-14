Il Napoli guarda al mercato di riparazione: i cinque nomi per rafforzare il centrocampo

Gli infortuni gravi di Anguissa e De Bruyne hanno decimato il centrocampo azzurro, e per questo la società, rappresentata dal DS Giovanni Manna, ragiona con Antonio Conte per rafforzare il reparto nel mercato di gennaio. Il Napoli, infatti, acquisterà probabilmente due centrocampisti per sopperire alle pesanti assenze in mezzo al campo.

I nomi valutati dal DS Manna e da Antonio Conte

La società con il tecnico salentino ha evidenziato alcuni nomi sul taccuino, e sono cinque i giocatori per cui i partenopei hanno mostrato interesse.

Il nome che circola già da tempo è quello di Kobbie Mainoo; il classe 2005 del Manchester United ha trovato poco spazio in Premier League e sarebbe felice di vestire la maglia azzurra, dove potrebbe giocare di più.

Altri due nomi provengono dalla Serie A: sono stati valutati dal DS Giovanni Manna Arthur Atta dell’Udinese e Morten Frendrup dal Genoa. Atta si è fatto valere in questa prima parte di campionato mostrando grande personalità e grandi doti tecniche, con due gol e due assist all’attivo.

Anche Frendrup è stato attenzionato dalla società, e potrebbe essere il protagonista di una doppia operazione che comprende anche Norton-Cuffy come vice di Di Lorenzo sulla destra.

Il Napoli guarda anche alla Ligue 1 e alla Bundesliga e sottolinea due calciatori nella sua lista per gennaio: Djaoui Cissé dello Stade Rennais e Johan Manzambi del Friburgo: il classe 2004 del Rennais è un centrocampista molto offensivo a cui piace entrare in area di rigore, e la prova sono i suoi 4 gol in sole 7 presenze nella Francia Under 21; Manzambi è un calciatore con caratteristiche invece molto simili a quelle di Zambo Anguissa, con grande forza fisica ma anche con il vizio del gol (una rete in Europa League quest’anno).

Tutti nomi di calciatori molto giovani che con Antonio Conte possono raggiungere il pieno potenziale, e che possono essere un’occasione per il Napoli.