VIDEO/ Super McTominay! Gol in rovesciata e qualificazione diretta ai Mondiali

Grande traguardo per il centrocampista del Napoli Scott McTominay, che con la sua Scozia vince lo scontro qualificazione contro la Danimarca di Hojlund per 4-2. Gli scozzesi con questo risultato storico si qualificano direttamente al campionato del mondo previsto per l’estate del 2026 in USA, Canada e Messico, dopo ben 27 anni di assenza.

McTominay dominante in nazionale

Dopo soli 3 minuti di gioco Scott McTominay mette a segno un gran gol in rovesciata, con il pallone che si insacca alla destra dell’estremo difensore danese Schmeichel. Gran gesto tecnico del centrocampista azzurro che salta più in alto di tutti per calciare il pallone.

La Danimarca prova a reagire e al 58′ con un altro giocatore del Napoli, Rasmus Hojlund, pareggia i conti su calcio di rigore. Vista la posta in palio molto importante, la partita si scalda e i danesi restano in dieci per gran parte del secondo tempo. La partita finisce in goleada per la Scozia che strappa così il pass mondiale, mentre la Danimarca di Hojlund è costretta a passare per i playoff come l’Italia di Gattuso.