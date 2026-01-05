Caso Lang, la cessione è vicina? Le ultimissime sull’olandese e cosa filtra

Il futuro di Arnaut Danjuma Lang al Napoli sembra essere sospeso, con il club che continua a monitorare la situazione senza affrettare alcuna decisione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’esterno olandese, pur non essendo protagonista nelle scelte iniziali, è sceso in campo nell’ultimo match contro la Lazio all’Olimpico, anche se solo negli ultimi minuti. Questo gesto, tuttavia, è visto come un segno che la sua testa è rimasta concentrata sul campo e sulla squadra, nonostante il futuro incerto.

Il futuro di Noa Lang, tra incognite e pensieri

Il suo agente ha seguito la partita da lontano, ma fino ad ora non sono giunte offerte ufficiali per il calciatore. L’assenza di proposte concrete non ha però fermato l’attività del suo entourage, che sta continuando a sondare il mercato per capire se esistano opportunità reali per un trasferimento. Tra le piste più monitorate ci sarebbe quella turca, con il Galatasaray in prima fila, seppur non ancora del tutto deciso.

Tuttavia, il club di Istanbul sta considerando anche altre alternative per rinforzare la propria rosa, tra cui il centrocampista italiano David Frattesi. In questo scenario, è difficile immaginare che il Galatasaray possa concretizzare due acquisti di peso nel mercato di gennaio, preferendo un investimento ponderato e senza eccessive follie finanziarie. Per Lang, quindi, le possibilità di un trasferimento in Turchia potrebbero non essere così concrete come sembravano inizialmente.

Mentre la situazione resta in fase di valutazione, il Napoli non ha chiuso la porta a un’eventuale cessione. A detta di Manna, dirigente del club, non c’è alcuna fretta di prendere una decisione definitiva. La linea del club è chiara: se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, che soddisfi le esigenze della società, e se si riuscisse a trovare un sostituto che si adatti al gioco di Antonio Conte, allora la cessione potrebbe essere presa in considerazione. In caso contrario, il Napoli potrebbe optare per la continuità, mantenendo Lang nella propria rosa.

Con la finestra di mercato di gennaio che si avvicina, è probabile che le telefonate per l’olandese aumenteranno nei prossimi giorni, e potrebbero influenzare le sue valutazioni in merito al futuro. Intanto, Lang continuerà a concentrarsi sul campo, cercando di ritagliarsi un posto in una squadra che sembra ancora indecisa sul suo destino.