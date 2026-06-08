Concerti estivi gratis per tutti nel Napoletano, i cantanti: da Gigi Finizio a Rosario Miraggio

Dal 3 luglio 2026 prende il via Casoria Now – Una città per cantare, la rassegna musicale lanciata dal Comune di Casoria che darà il via ad una serie di concerti gratis aperti a tutti: quest’anno tra gli ospiti più attesi c’è anche Gigi Finizio.

Concerti gratis a Casoria questa estate, i cantanti: c’è Finizio

A rendere noto il calendario degli eventi è stato il sindaco Raffaele Bene. Casoria Now è un progetto incluso nel cartellone finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli che si svolgerà dal 3 luglio al 5 settembre 2026 con tre eventi musicali live.

Si parte il 3 luglio presso l’area esterna del Palacasoria con lo show di Gigi Soriani e il concerto di Rosario Miraggio. Il 4 luglio, ancora nell’area esterna del Palacasoria, si esibirà Gigi Finizio. Gran finale il 5 settembre, in Villa Comunale, con il live di Gianni Fiorellino.

“Quando abbiamo lanciato Casoria Now sapevamo di affrontare una sfida importante. Oggi possiamo dire che quella scommessa è stata vinta grazie all’affetto e alla partecipazione di migliaia di cittadini. Per questo motivo abbiamo deciso di alzare ulteriormente il livello della manifestazione” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Venerdì 3 luglio ospiteremo Rosario Miraggio e a seguire Gigi Soriani nell’area esterna del PalaCasoria, il 4 luglio sarà la volta di Gigi Finizio e il 5 settembre Gianni Fiorellino chiuderà la rassegna nella Villa Comunale di via Benedetto Croce ad Arpino. Gli spettacoli cominceranno alle 21.30, sono gratuiti ed ad accesso libero fino a esaurimento posti”.

“Parliamo di artisti che rappresentano un punto di riferimento per il pubblico e che saranno protagonisti dell’estate italiana anche in scenari prestigiosi come la Reggia di Caserta. Alcuni di loro hanno inoltre legato il proprio percorso artistico al Festival di Sanremo”.

“Insieme al vicesindaco Gaetano Palumbo presenteremo il programma nel corso di un incontro aperto alla cittadinanza a cui prenderanno parte gli artisti stessi. Sarà il momento per raccontare il progetto, incontrare i protagonisti e condividere la visione di una città che investe nella partecipazione e negli eventi. Casoria Now non è soltanto una serie di concerti. È un modo per far vivere la città e renderla protagonista”.