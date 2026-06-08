Turista di 20 anni precipita dal belvedere di Napoli per scattare una foto: è grave

Tragedia sul belvedere di Monte Echia, a Napoli, dove un turista di 20 anni è precipitato dall’alto mentre scattava una foto.

Monte Echia a Napoli, turista precipitato: è grave

Il 20enne, originario di Palermo, pare si sia spinto oltre il parapetto per inquadrare al meglio il panorama del Golfo di Napoli. Probabilmente perdendo l’equilibrio, però, sarebbe precipitato, finendo d’urgenza al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini. Attualmente è ricoverato in gravi condizioni ma la prognosi è riservata.

Sul posto sono giunti i carabinieri per dare il via agli accertamenti del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Secondo una prima versione, sembra che il giovane turista si sia sporto per tentare di scattarsi un selfie da uno dei punti panoramici della città.

Il tutto in presenza di altri visitatori giunti sul belvedere – aperto di recente e raggiungibile attraverso l’ascensore messo a disposizione dall’Anm – per godere del panorama mozzafiato.