Raspadori perché non sei tornato a Napoli? La risposta del giocatore

Nonostante un’esperienza poco esaltante in Spagna con l’Atletico Madrid, Giacomo Raspadori continua a essere seguito con interesse da diverse società. Prima di approdare all’Atalanta, l’attaccante era stato attentamente monitorato anche dal Napoli, club con cui ha lasciato un segno importante negli ultimi anni.

La risposta di Raspadori alla domanda di un tifoso sul Napoli

Raspadori mantiene un rapporto stretto con i suoi ex compagni di squadra partenopei e non manca occasione per scambiare qualche parola con loro. Tanti tifosi azzurri hanno sperato fino all’ultimo in un suo ritorno a Napoli. Quando alcuni supporter gli hanno chiesto perché il ritorno non si fosse concretizzato, l’attaccante ha risposto con un sorriso, consapevole dell’affetto che ancora nutrono per lui. In fondo, i due scudetti conquistati dal Napoli negli ultimi tre anni portano anche la sua firma.

A parità di condizioni, Raspadori avrebbe scelto senza dubbio di tornare in Campania. Tuttavia, la società azzurra, a differenza dell’Atalanta, non era nelle condizioni — e probabilmente non aveva nemmeno intenzione — di soddisfare appieno le richieste sia del calciatore sia dell’Atletico Madrid. Il direttore sportivo Giovanni Manna aveva proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre Raspadori e il club spagnolo puntavano a una cessione definitiva.

Così, il ritorno di Raspadori a Napoli non si è concretizzato, ma il legame tra il giocatore e i tifosi resta forte. E chissà che in futuro non possa riaccendersi la possibilità di rivederlo di nuovo con la maglia azzurra.