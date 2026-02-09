VIDEO/ Spalletti bacia la giornalista in diretta: lo strano episodio dopo Juventus-Lazio

Un episodio curioso e destinato a far discutere quello andato in scena nel post-partita di Juventus-Lazio, terminata 2-2. Le immagini dell’intervista di Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn sono diventate rapidamente virali sui social, attirando l’attenzione ben oltre il risultato del campo.

Il racconto dell’episodio tra Spalletti e la giornalista e il video

Durante il confronto con la giornalista Federica Zille, l’allenatore bianconero ha chiesto a sorpresa se potesse baciarla. Subito dopo, per spiegare il suo punto di vista sui rigori e sul concetto di “contatto”, Spalletti ha effettivamente dato un bacio sulla spalla della giornalista, utilizzandolo come esempio pratico per sostenere la propria tesi.

Clamorosa scena a Torino: durante un suo discorso oratorio Luciano Spalletti bacia la giornalista di Dazn Federica Zille



pic.twitter.com/4VrK7WfvvL — Guido Olivares?? (@Guidolino8) February 8, 2026

«Ti ho dato un bacio, è un contatto. Ti ho dato una carezza, è un contatto», ha spiegato il tecnico juventino. «Bisognerà vedere che tipo di contatto si ha. È un impatto, la difficoltà ci sarà sempre se si crede di creare delle regole che dicono…», ha aggiunto, sottolineando ancora una volta quanto sia complesso definire in modo oggettivo episodi simili all’interno dell’area di rigore.

Federica Zille ha reagito con un sorriso, apparendo visibilmente sorpresa e un po’ imbarazzata, mentre l’intervista proseguiva tra l’attenzione generale. L’episodio ha immediatamente acceso il dibattito sul web, dividendo l’opinione pubblica tra chi ha letto il gesto come una provocazione comunicativa e chi lo ha giudicato fuori luogo.

Di certo, ancora una volta, Spalletti è riuscito a far parlare di sé, spostando i riflettori non solo sulle polemiche arbitrali ma anche su un momento che ha reso il post-partita uno dei più commentati della giornata calcistica.