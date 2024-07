L’insalata di riso è uno dei piatti più amati dell’estate. Facile da preparare, è l’ideale soprattutto in giornate calde come quelle di luglio e agosto, quando il weekend si monta in auto assieme alla propria famiglia o agli amici per correre verso il mare cercando refrigerio e sollievo.

Quello che a Napoli è chiamato ‘O riso ‘a nzalata (o al contrario ‘A ‘nzalata e riso), è infatti una delle pietanze più avvistate sulle spiagge, ed anche una di quelle che è più semplice reperire nei ristoranti collegati ai lidi affollati: non avendo bisogno di essere riscaldato per essere servito.

La ricetta dell’insalata di riso, il piatto più richiesto nelle calde estati italiane

Ne esistono tantissime varianti, essendo un piatto che può essere preparato secondo i propri gusti in maniera quasi totale. Questa è la particolare ricetta proposta da Giallo Zafferano:

INGREDIENTI

Riso Arborio 300 g Curtiriso

Tonno sott’olio sgocciolato 200 g

Pomodori ramati 150 g

Caciocavallo 150 g

Prosciutto cotto a cubetti 100 g

Pisellini 80 g

Peperoni rossi 75 g

Peperoni gialli 75 g

Olive nere denocciolate 80 g

Cetriolini sottaceto 80 g

Erba cipollina q.b.

Sale fino q.b.

PREPARAZIONE

Per realizzare l’insalata di riso classica ponete sul fuoco una pentola colma di acqua salata e una volta che avrà raggiunto il bollore versate i piselli e sbollentateli per circa 3 minuti, una volta scolati i piselli, nella stessa acqua versate il riso. Cuocete il riso 2-3 minuti in meno rispetto ai tempi di cottura indicati sulla confezione.

Nel frattempo occupatevi del condimento: lavate i peperoni, eliminate il picciolo, i semi e i filamenti interni, tagliateli prima a listarelle e poi a cubetti e poneteli in una ciotola capiente dove raccoglierete tutti gli altri ingredienti.

Lavate e tagliate a metà anche i pomodori, scavate la polpa con un cucchiaino e tagliateli a cubetti.

Tagliate a cubetti il prosciutto cotto. Ricavate dei cubetti anche dal caciocavallo e tagliate a rondelle i cetriolini sottaceto e le olive denocciolate. Quando mancheranno circa 2-3 minuti dalla cottura, scolate il riso e lasciatelo raffreddare distribuendolo su un vassoio ben freddo (precedentemente conservato in frigorifero) così da agevolare il raffreddamento del riso.

Aromatizzate il condimento con l’erba cipollina tagliata a piccole rondelle, aggiungete anche i piselli e il riso che si saranno intanto raffreddati. Per finire incorporate i filetti di tonno sbriciolati e il prosciutto cotto, aggiustate di sale e mescolate con un cucchiaio. Coprite la ciotola con la pellicola 20 e lasciatela in frigorifero fino al momento di servirla così sarà ben fredda e i sapori si saranno amalgamati.

CONSERVAZIONE

Potete conservare l’insalata di riso in frigorifero chiusa in un contenitore ermetico per 2-3 giorni. Si sconsiglia la congelazione.

CONSIGLIO

Per rendere ancora più gustosa l’insalata di riso classica potete condirla con un cucchiaio di maionese oppure con dell’aceto balsamico.