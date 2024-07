Vincenzo Salemme riporta Eduardo De Filippo in televisione. L’annuncio è arrivato nel corso della presentazione dei Palinsesti della Rai, che si è tenuta all’Auditorium di Napoli.

Salemme riporta Eduardo su Rai 1: quando andrà in onda il ‘suo’ Natale in Casa Cupiello

L’attore partenopeo riproporrà in tv il leggendario lavoro Natale in Casa Cupiello. La commedia di De Filippo sarà proposta in esclusiva il prossimo 26 dicembre 2024. Il teatro di Eduardo era stato negli ultimi anni trasmesso in tv nelle versioni di Sergio Castellitto.

Natale in casa Cupiello andò in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931 ed era un atto unico al quale si aggiunsero successivamente altri due atti che compongono la versione definitiva conosciuta oggi.

Vincenzo Salemme è in tournée con Natale in Casa Cupiello dal 21 ottobre 2023, e terminerà il giro dei teatri d’Italia il prossimo 8 dicembre 2024, prima di proporre la commedia in tv.

La commedia, inizialmente incentrata sul pranzo natalizio durante il quale ha luogo il dramma della gelosia, viene in un secondo momento rimaneggiata da Eduardo che la fa iniziare due giorni prima durante i quali descrive i personaggi che compongono la famiglia, ognuno con le sue peculiarità e il proprio mondo interiore. La sera di Natale del 1977, la commedia registrata viene trasmessa dalla Rai diventando più di un classico televisivo, un vero e proprio rito degli Italiani.