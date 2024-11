A Napoli apre la Casa del Giallo: libri, storie teatralizzate ed eventi dedicati al mistero

La prima Casa del Giallo è nata a Napoli. Al Vomero un luogo che, oltre ad essere una biblioteca fornitissima interamente dedicati ai libri gialli, al noir e al thriller, sarà anche uno spazio in cui si svolgeranno eventi, presentazioni, workshop e storie teatralizzate dai casi insoluti affrontati con magistrati, scrittori e detective professionisti, ai racconti del mistero presentati con attori e giornalisti di cronaca nera.

Apre a Napoli la Casa del Giallo

La Casa del Giallo è stata inaugurata mercoledì 13 novembre e si trova in via Enrico Alvino, 129, al Vomero. Si tratta della prima sede di Gialli.it, l’associazione che ha ideato il Festival del Giallo Città di Napoli e che da 15 anni si occupa di crime e mistero in Italia. L’apertura della prima sede ufficiale rappresenta un po’ la chiusura del cerchio di un progetto che da anni macina successi e coinvolge appassionati della letteratura di genere. La Casa del Giallo, infatti, si presenta come una vera e propria stazione di posta per scrittori, giornalisti, giallisti e collezionisti che in qualche modo sono legati al filone intramontabile del mystery in tutte le sue declinazioni.

Nelle sale di via Enrico Alvino (dove sarà possibile trattenersi, incontrare amici e condividere passioni) sarà possibile trovare anche rari e curiosi oggetti da collezione legati al mondo del fantastico, e verrà offerto un servizio di book hunter per la caccia ai libri più rari del settore. Previsti anche tour fuori porta sui luoghi più iconici del mistero e finanche una piccola sezione di antiquariato e restauro per i più preziosi oggetti del giallo e del mistero.