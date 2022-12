Mercatini di Natale Napoli al Museo di Pietrarsa: come raggiungerli e dove parcheggiare

Come arrivare ai Mercatini di Natale Napoli – Manca poco all’inizio dei Mercatini di Natale Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: la quarta edizione dell’evento avrà un tema speciale… e magico. Quest’anno, infatti, oltre alla magia del luogo, dell’atmosfera, del cibo e di espositori di ogni genere, i Mercatini offriranno ai visitatori, a partire dal 3 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023, il Villaggio di Babbo Natale e l’Experience Pietrarsa 9 3/4 al coperto, musical e parate itineranti, mostre d’arte temporanee e, con un unico biglietto, la visita ai padiglioni del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che accolgono una collezione di locomotive storiche unica al mondo.

Anche quest’anno, dunque, tantissimi artigiani, artisti, commercianti e ristoratori, scelti tra le eccellenze dei propri settori, accoglieranno i visitatori nella galleria espositiva dei Mercatini posta lungo il vialone e composta dalle caratteristiche casette di legno e all’interno dell’area food adiacente. La stessa galleria espositiva, inoltre, costeggia i padiglioni ricchi di storia del Museo che incornicia, tra l’altro, la nota statua in ghisa di Ferdinando II di Borbone.

Come arrivare ai Mercatini di Natale Napoli

I Mercatini di Natale Napoli, com’è ormai noto, si terranno anche quest’anno all’interno del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sito presso la stazione di Pietrarsa-San Giorgio a Cremano della Metro linea 2 di Trenitalia. Per chi giungerà ai Mercatini di Natale con i mezzi pubblici, dunque, le opzioni sono le seguenti: dalla stazione di Napoli Centrale basterà recarsi alla stazione sotterranea di Napoli Piazza Garibaldi, banchina della suddetta Metro linea 2 di Trenitalia. I treni utili sono quelli diretti a Salerno o a Castellammare di Stabia, fermata Pietrarsa-San Giorgio a Cremano. Per chi utilizza, invece, gli autobus, da Piazza Garibaldi è possibile prendere gli autobus della linea 254 di ANM per arrivare alla fermata San Giovanni a Teduccio-Pietrarsa.

Chi non avrà come punto di partenza la stazione di Napoli Centrale ma il porto di Napoli, invece, potrà usufruire del tram numero 4 dal capolinea della fermata Colombo-Porto fino al capolinea di San Giovanni a Teduccio-Deposito ANM. Da lì è possibile, con una sola fermata, prendere la Metro linea 2 dalla fermata di Napoli San Giovanni-Barra oppure l’autobus della linea 254 per arrivare alla fermata di San Giovanni a Teduccio-Pietrarsa.

Dove parcheggiare

Per chi arriverà ai Mercatini di Natale Napoli con l’auto, invece, è possibile parcheggiare la propria vettura presso il parcheggio custodito “Pietrarsa Parking”, nelle immediate vicinanze del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Il parcheggio si trova, infatti, in via Pietrarsa a soli 30 metri dall’ingresso museale. È possibile parcheggiare, inoltre, anche nella zona compresa tra Largo Arso, uno spiazzale distante circa 500 metri dai Mercatini, e il Museo.

Quanto costano e come acquistare biglietti e prevendite

Il prezzo del biglietto d’ingresso all’evento è di 8,00 euro per gli adulti nei giorni feriali e di 10,00 euro nei giorni festivi e nel weekend mentre per i bambini il prezzo del biglietto è sempre di 5,00 euro.

In collaborazione con Accattaonline.com, piattaforma e-commerce specializzata nella promozione e vendita di prodotti d’eccellenza meridionale, è possibile acquistare le prevendite dei biglietti per i Mercatini di Natale Napoli 2022. La prevendita online permette di saltare la fila, evitando le lunghissime attese ai botteghini e di entrare rapidamente al museo. Inoltre acquistando la prevendita online è assicurato l’accesso all’evento, non incorrendo nei limiti di capienza del museo.

Il costo del servizio di prevendita è di solo 1,00 euro. All’ingresso al museo con la prevendita si avrà diritto di ricevere il biglietto valevole per l’accesso, senza alcun costo aggiuntivo. La prevendita è provvista di QR code.

RIEPILOGO INFO

Durata Mercatini di Natale: dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Giorni di chiusura: 5, 12, 24, 25 e 31 dicembre 2022, 1, 2, 3, 4 gennaio 2023

Costo dei biglietti: adulto: € 8 / € 10, bambino (3-12 anni) € 5, (0-2 anni) e diversamente abili gratuito. Prevendita € 1

Come arrivare: Metro linea 2, autobus 254, tram 4

Dove parcheggiare: parcheggio custodito Pietrarsa Parking, strada che collega Largo Arso e il Museo

Numero di telefono: +39 3331939718

Mail: info@mercatinidinatalenapoli.it

Sito web: mercatinidinatalenapoli.it

Facebook: Mercatini di Natale Napoli

Instagram: mercatinidinatale_napoli