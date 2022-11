Inaugurazione Mercatini di Natale Napoli 2022 – Tornano in grande stile i Mercatini di Natale Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa … che vi sorprenderanno con tantissime novità! Giunto oramai alla quarta edizione, l’evento natalizio più atteso si colora di nuove sfumature grazie ad un tema ricco di magia: quella 2022, infatti, sarà la “special edition 9 3/4”, un tema che risveglia sicuramente tanti ricordi. Insomma, farsi trasportare dall’atmosfera natalizia dei Mercatini, quest’anno, sarà ancor più magico!

Le magiche novità dei Mercatini di Natale Napoli 2022

Oltre alla magia del luogo, dell’atmosfera, del cibo e di espositori di ogni genere, quest’anno i Mercatini di Natale Napoli offriranno ai visitatori, grandi e piccini, il Villaggio di Babbo Natale e l’Experience Pietrarsa 9 3/4 al coperto, musical e parate itineranti, mostre d’arte estemporanee oltre, ovviamente, con un unico biglietto, a garantire la visita ai padiglioni del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che accolgono una collezione di locomotive storiche unica al mondo.

Anche quest’anno, dunque, tantissimi artigiani, artisti, commercianti e ristoratori, scelti tra le eccellenze dei propri settori, accoglieranno i visitatori nella galleria espositiva dei Mercatini posta lungo il vialone e composta dalle caratteristiche casette di legno e all’interno dell’area food adiacente. La stessa galleria espositiva, inoltre, costeggia i padiglioni ricchi di storia del Museo di Pietrarsa che incornicia, tra l’altro, la nota statua in ghisa di Ferdinando II di Borbone.

Breve storia del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Come già sottolineato, anche quest’anno la location dei Mercatini di Natale Napoli sarà il celebre Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Ripercorrere brevemente la storia di quello che è stato il Real Opificio di Pietrarsa, la prima fabbrica di locomotive d’Italia, è un grande vanto per la storia del Sud. Nel 1840, infatti, Ferdinando II di Borbone istituì il Real Opificio Borbonico di Pietrarsa, sito sul litorale tra San Giorgio a Cremano, Napoli e Portici.

In un primo momento, lo scopo dell’impianto era quello di produrre materiale civile e bellico ma successivamente il re volle che il materiale prodotto in questa struttura fosse destinato alla costruzione e alla riparazione di locomotive fondando, a tutti gli effetti, la prima fabbrica italiana di locomotive lungo la prima linea ferroviaria d’Italia nata nel 1839: la Napoli-Portici. All’interno dei padiglioni del Museo, infatti, è possibile ripercorrere e toccare con mano la storia dell’industria ferroviaria italiana e, in particolare, del Sud.

Inaugurazione Mercatini di Natale Napoli 2022

La manifestazione avrà inizio il giorno 3 dicembre 2022 e terminerà l’8 gennaio 2023 secondo il seguente calendario: 3 e 4 dicembre, dal 6 all’11 dicembre, dal 13 al 30 dicembre con pausa nei giorni della Vigilia di Natale e di Natale. I Mercatini torneranno poi nel periodo dell’Epifania, con ricche novità a tema, dal 5 all’8 gennaio 2023. L’orario di ingresso all’evento è fissato a partire dalle ore 10:00, mentre la chiusura sarà alle ore 22:00 (ultimo ingresso alle ore 21:00).

Quest’anno, inoltre, inaugureranno l’apertura dei Mercatini ben due eventi speciali: il primo sarà la Notte Bianca che si terrà il giorno 3 dicembre a partire dalle ore 18:00 e che prolungherà l’apertura al pubblico della manifestazione fino a mezzanotte (mentre, negli altri giorni, la chiusura dei cancelli è fissata, come già detto in precedenza, alle ore 22:00) e il secondo sarà la vera e propria inaugurazione ufficiale dei Mercatini di Natale Napoli 2022, con parata degli Archibugieri annessa, il giorno 4 dicembre.

Quanto costano e come acquistare biglietti e prevendite

Il prezzo del biglietto d’ingresso all’evento è di 8,00 euro per gli adulti nei giorni feriali e di 10,00 euro nei giorni festivi e nel weekend mentre per i bambini il prezzo del biglietto è sempre di 5,00 euro.

In collaborazione con Accattaonline.com, piattaforma e-commerce specializzata nella promozione e vendita di prodotti d’eccellenza meridionale, è possibile acquistare le prevendite dei biglietti per i Mercatini di Natale Napoli 2022.

La prevendita online permette di saltare la fila, evitando le lunghissime attese ai botteghini e di entrare rapidamente al museo. Inoltre acquistando la prevendita online è assicurato l’accesso all’evento, non incorrendo nei limiti di capienza del museo.

All’ingresso al museo con la prevendita si avrà diritto di ricevere il biglietto valevole per l’accesso, senza alcun costo aggiuntivo.

La prevendita è provvista di QR code.

RIEPILOGO INFO

Numero di telefono: +39 3331939718

Mail: info@mercatinidinatalenapoli.it

Sito web: mercatinidinatalenapoli.it

Facebook: Mercatini di Natale Napoli

Instagram: mercatinidinatale_napoli