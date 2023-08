Arriva la fiera dei sapori del Sud: una passeggiata vista mare tra stand, cibo e liquori

Dal 18 al 20 agosto a Minori arriva Gusto Italia in Tour, la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato che inonderà di cibo e sapori il lungomare di una delle perle della Costa d’Amalfi. Si tratta di uno degli eventi culinari più amati d’Italia, dedicato alle prelibatezze e alle eccellenze della nostra terra. L’ingresso è gratis.

A Minori arriva Gusto Italia: la fiera del cibo e dei sapori più amata d’Italia

Gli stand saranno allestiti presso il lungomare di Minori, la cittadina devota a Santa Trofimena, e accoglieranno cittadini e turisti dalle 17 a mezzanotte per tutte le tre giornate. Ammirando il mare cristallino della Costiera sarà possibile degustare alcune delle più famose specialità del Sud Italia, compresi i dolci del famoso pasticciere Sal De Riso.

Dopo l’evento a Marina di Camerota, la tappa amalfitana di Gusto Italia in Tour ospiterà produttori e artigiani provenienti da 4 Regioni italiane. Tra le pietanze presenti il prezioso miele con tanti prodotti derivati di Palma Campania e diversi liquori, tra cui quello alla canapa. Dal Cilento giungeranno una varietà di sott’oli e conserve mentre l’Irpinia inonderà il lungomare di salumi, formaggi e tartufi.

Per gli amanti del dolce non mancheranno waffelini in vari gusti e colori, caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane azienda, liquore alla canapa e al finocchietto. Immancabili i taralli friabili pugliesi, anche senza lievito e in tanti gusti, così come la liquirizia della Calabria.

Ricco anche l’angolo dell’artigianato dove sarà possibile trovare bijoux in argilla e in vari materiali, prodotti in pelle, cappelli e bracciali, borse in raffia da Pescara, gioielli in corallo da Torre del Greco, abiti ed accessori Moda Mare Positano, ceramiche artigianali e prodotti per l’aromaterapia.

“Minori è una tappa fissa per Gusto Italia. In una delle più belle località della Costiera Amalfitana portiamo le migliori produzioni del Meridione d’Italia. Crediamo da sempre di poter sostenere in questo modo un rapporto diretto tra chi produce e chi consuma, così da aumentare la conoscenza delle nostre eccellenze e delle realtà produttive” – ha dichiarato il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Gusto Italia, evento itinerante firmato dall’Associazione Italia Eventi, è patrocinata dal Comune di Minori – grazie al sindaco Andrea Reale e alla consigliera Paola Mansi, dalla Pro Loco Minori, dalla Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e della Confederazione Nazionale Artigianato CNA di Salerno.

Di seguito le prossime tappe di Gusto Italia in Tour: Acciaroli dal 23 al 27 agosto; Matera dal 30 agosto al 3 settembre; Salerno dal 7 al 10 settembre; Frascati dal 5 all’8 ottobre.