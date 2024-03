A Napoli il magico mondo Lego: la mostra tra animali dell’oceano e piscine di mattoncini

Dal 15 marzo al 14 aprile 2024 alla Mostra d’Oltremare di Napoli arriva Brick Live Ocean, l’evento internazionale che proietterà grandi e piccini nel fantastico mondo dei Lego, tra meravigliose sculture, piscine di mattoncini, giochi e attività per i più piccoli.

Brick Live Napoli Mostra d’Oltremare: il regno dei Lego

I padiglioni della Mostra d’Oltremare si trasformeranno in un vero e proprio regno marino abitato da maestosi animali dell’oceano con diverse aree interattive adatte a tutte le età. Un percorso da sogno segnato dalla presenza di svariate creature marine da ammirare, capolavori Lego e giochi per oltre 4000 mq al coperto da vivere e scoprire.

“Unisciti a noi in un oceano in mattoncini contenente oltre 30 esposizioni animali in grandezza naturale e oltre 2,5 milioni di mattoncini. Giochi interattivi, aree fotografiche dove scattare fantastici selfie immersi nell’oceano di mattoncini” – si legge nella nota diffusa sui canali social dell’evento.

Il percorso è diviso in ben 5 zone tematiche. La prima, Brick Pit, è composta da 5 piscine di mattoncini di cui una riservata ai bambini dai 0 ai 3 anni che potranno giocare e costruire le proprie sculture in totale sicurezza, immersi fra milioni di pezzi colorati. La Race Ramps, invece, è l’area incentrata sulla realizzazione delle macchinine Lego per gareggiare sulla Brick Pista.

La Graffiti Wall è caratterizzata da un muro fatto di messaggi e dediche personali – tutto rigorosamente in mattoncini – dove lasciare ricordi ed emozioni da condividere con i visitatori della fiera. La Map Build è l’area dedicata a coloro che vogliono cimentarsi nella riproduzione di un monumento da aggiungere alla mappa europea. Infine la zona Minecraft consentirà agli amanti del gioco più famoso al mondo di materializzare il proprio progetto in mattoncini.

La mostra è aperta tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, il sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20. Il ticket d’ingresso, acquistabile sulle piattaforme ETES e TicketOne, ha un costo di 14 euro per gli adulti, 12 euro per gli under 12 e gli over 65. Previsti anche pacchetti famiglia al prezzo di 27 euro per 2 adulti + un bambino e 32 euro per 2 adulti + 2 bambini.