Nel Napoletano la Festa anni ’90 più grande d’Italia: show, musica e balli a ingresso gratis

Venerdì 14 giugno 2024 a Somma Vesuviana (Napoli) arriva Nostalgia anni ’90, il grande concerto dedicato alla disco music dei mitici anni del passato che animerà piazza Vittorio Emanuele III per tutta la serata, a partire dalle ore 21:00. L’ingresso è gratis per tutti.

A Somma Vesuviana il concerto anni ’90 più grande d’Italia: è gratis

Si tratta di uno degli eventi organizzati dal club Napoli che farà scatenare cittadini e visitatori al ritmo dei più grandi successi del passato. Nostalgia ’90 è, infatti, il mitico show che continua a riscuotere enorme successo in tutta Italia tra musica, spettacoli, animazione a tema, allestimenti dedicati, ballerine, mascotte, gadgets e effetti speciali.

Piazza Vittorio Emanuele III si trasformerà in un vero e proprio dancefloor a cielo aperto che farà scatenare la platea con un repertorio sonoro dedicato al revival degli anni ’90 e la partecipazione di alcuni dei musicisti e dj più famosi in assoluto. Tra i tormentoni musicali, non mancheranno colonne sonore di film cult, cartoni e serie tv entrate nel cuore di intere generazioni.

“Arriva lo show party del momento che ha conquistato le piazze italiane. E’ tutto pronto a Somma Vesuviana per il grande spettacolo, il concerto del 14 giugno sera in piazza Vittorio Emanuele III. Sono attese ben 400 persone e Somma si sta preparando al meglio anche sotto il profilo della sicurezza e della viabilità” – ha dichiarato il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

“Il 14 sera avremo Azzurro – Nostalgia 90, lo show party di grande richiamo e successo. Una piazza piena che potrà cantare e ballare. Ringrazio il club Napoli che ha organizzato l’evento. L’attesa c’è e sarà uno spettacolo con grandi effetti speciali. Tutta l’estate sommese sarà piena di eventi. Sarà un’estate per tutti i gusti” – ha concluso.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Azzurro – Nostalgia anni ’90;

Quando: venerdì 14 giugno 2024 dalle ore 21:00;

Dove: Piazza Vittorio Emanuele III, Somma Vesuviana, Napoli.