Meraviglia a Napoli: un nuovo viaggio immersivo tra la vita e i miracoli di San Gennaro

Al Museo del Tesoro di San Gennaro è stata inaugurata Chi è devoto a San Gennaro, la nuova video installazione permanente che consentirà a cittadini e turisti di immergersi nella storia e nel culto del Santo Patrono di Napoli, passando in rassegna la vita, i miracoli e il forte senso di devozione dei napoletani.

Tesoro San Gennaro, nuova installazione video: apertura speciale

La video-mostra, prodotta e promossa da D’Uva e realizzata da Kaos con la direzione artistica di Stefano Gargiulo, è allestita all’interno della Sala della Mitra. Si compone di ben 5 proiezioni sincronizzate allestite sulle pareti del Museo che circondano la mitra e la collana solenne del Santo.

L’iniziativa arricchisce, così, il percorso di visita consentendo ai partecipanti di immergersi letteralmente in un suggestivo racconto delle diverse forme di devozione popolare e delle celebrazioni dei prodigi di San Gennaro. Un vero e proprio viaggio tra la vita e i miracoli del Santo, dai prodigi al mistero della liquefazione del sangue fino alle processioni, ma anche una testimonianza di quello che San Gennaro rappresenta per il popolo partenopeo.

Per celebrare l’inaugurazione della nuova installazione, nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 giugno, dalle 18:00 alle 22:00 (con ultimo ingresso alle 21:00), è prevista un’apertura speciale del sito con ingresso a tariffa ridotta: il biglietto d’ingresso, infatti, per entrambe le giornate costerà 6 euro.

L’atmosfera onirica aleggia già nel cortile del museo grazie allo specchio per selfie dove i visitatori potranno scattare le loro foto. Non manca un omaggio speciale a Marcello Colasurdo, noto cantautore napoletano scomparso, che in Chi è devoto a San Gennaro diventa la voce di una speciale preghiera rivolta al Santo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Chi è devoto a San Gennaro, mostra dedicata al Santo;

Quando: tutti i giorni, apertura speciale a tariffa ridotta venerdì 21 e sabato 22 giugno dalle 18:00 alle 22:00;

Dove: Museo del Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149, Napoli.