Tanti concerti gratis nel Napoletano, da Andrea Sannino a Emiliana Cantone: il programma

Parte Restate con Noi, il calendario di eventi estivi che si terranno a Boscoreale con tanti concerti e spettacoli gratis a partire dal 6 luglio e fino al 14 settembre 2024. Il programma completo della kermesse è stato reso noto dall’amministrazione comunale.

Concerti e spettacoli gratis a Boscoreale: il programma

Si tratta di ben 7 appuntamenti, inseriti nella programmazione della Città Metropolitana di Napoli, ufficializzati dal Comune di Boscoreale, guidato dal sindaco Pasquale Di Lauro. Diversi gli ospiti che si esibiranno in diversi punti del territorio: area mercatale, casa comunale, parco pubblico Pellegrini e piazza Pace.

Si parte sabato 6 luglio con lo show di Gigione che sarà accompagnato sul palco da Jo Donatello e Menayt per festeggiare i suoi 60 anni di carriera. Venerdì 12 luglio spazio alla napoletanità con Amedeo Colella, Giorgio Coccobello e Ferdinando Guarino che si esibiranno alla casa comunale.

Il 15 luglio si svolgerà il grande cabaret di Simone Schettino e i De Marino in piazza Pace. Seguiranno 3 appuntamenti al parco pubblico Pellegrini: venerdì 19 con la pizzica pizzica de ‘O Lione e a Paranza; sabato 20 musica napoletana con Trio Napul’è è na’ canzone; domenica 21 con il concerto di Emiliana Cantone. Nelle serate di sabato e domenica all’interno del parco saranno allestiti stand gastronomici nell’ambito della festa della pizza con l’elezione di Miss Pizza. Il gran finale è previsto per sabato 14 settembre con il live di Andrea Sannino.

“Abbiamo realizzato un calendario di eventi variegato che spazia dalla musica, al cabaret, toccando diversi generi che possano soddisfare i diversi gusti. Tantissime persone trascorrono i mesi estivi a casa ed è giusto che l’amministrazione comunale si sia adoperata per mettere in piedi un’offerta di eventi che possano non solo rendere piacevole l’estate anche per chi resta, ma attrarre sul nostro territorio turisti e cittadini di altre città” – ha commentato il primo cittadino.