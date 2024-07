Estate a Napoli, visite in barca e concerto all’alba in terrazza con colazione: è tutto gratis

Presentato il programma della terza edizione di Vedi Napoli d’estate e poi torni, la rassegna di eventi gratis che, tra percorsi tematici guidati e un concerto all’alba a Ferragosto, animerà i luoghi più iconici della città dal 4 luglio al 7 settembre 2024, fondendosi al già ricco cartellone delle feste patronali con spettacoli e cantanti.

Estate a Napoli 2024, eventi e concerto di Ferragosto gratis

Il progetto, promosso e sostenuto dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, propone ben 78 itinerari guidati gratuiti, suddivisi in 10 percorsi, e il concerto Da Mar del Plata a Posillipo, a cura del quartetto d’archi Novi Cuatro e Elisabetta D’Acunzo, che si terrà alle 5:30 del giorno di Ferragosto sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo.

Per prendere parte ai percorsi e al concerto basta semplicemente effettuare la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. Per il concerto di Ferragosto saranno messi a disposizione anche transfer gratuiti in partenza nei due punti piazza Municipio e Parcheggio Brin alle ore 5:00. Al pubblico sarà offerta anche la colazione tra caffè e cornetti caldi.

I 10 itinerari guidati sono dedicati all’acqua e al mare e sono divisi in 3 grandi aree tematiche:

Acquajuò l’acqua è fresca? offre un viaggio alla scoperta delle antiche banche dell’acqua cittadine con la partecipazione straordinaria dello scrittore e divulgatore Amedeo Colella e degli artisti Dario Carandente (cantante) e Salvatore Totaro (figurante). I partecipanti avranno modo di attraversare il caratteristico “buvero”, scoprire le 7 chiese del Giovedì Santo e la tradizione de ‘o struscio a Tuledo, passando ‘ncoppa ‘e mmura, il Rettifilo e il porto.

Nell’ambito della programmazione estiva proseguono, inoltre, le feste patronali. Il prossimo appuntamento è previsto il 5 luglio, in occasione di San Vincenzo Ferreri, con il concerto di Rosario Miraggio in piazza Sanità. Il 6 luglio, per Santa Grazia, si terrà lo show di Simone Schettino in via Provinciale delle Brecce a Ponticelli. Spazio poi alla Madonna del Carmine con la grande festa in piazza del Carmine il 15 luglio tra il concerto di Valentina Stella, Mario Maglione e Lello Converso e lo spettacolo pirotecnico dell’incendio del Campanile.