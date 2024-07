La Festa del Pane nel borgo campano dal panorama mozzafiato: 5 giorni di cibo e concerti

Dal 31 luglio al 4 agosto 2024 torna la Festa del Pane e della Civiltà Contadina a Trentinara, uno degli eventi più attesi dell’estate che animerà la “terrazza del Cilento” tra cibo, percorsi incantevoli e un programma ricco di spettacoli.

Festa del Pane a Trentinara, sulla Terrazza del Cilento

Lo splendido borgo del Cilento si prepara ad accogliere cittadini e visitatori tra le sue viuzze lastricate in pietra e portali risalenti al XVIII-XIX secolo, dando loro la sensazione di entrare nelle case di un tempo per degustare le prelibatezze del territorio.

Un itinerario di gusto ma anche di meraviglie che consentirà ai partecipanti di ammirare i luoghi più caratteristici di Trentinara, passeggiando tra i suoi vicoli fino a raggiungere la famosa “terrazza degli innamorati” e godere di un tramonto unico e suggestivo.

Protagonista della kermesse sarà il pane in tutte le sue varianti. Il borgo antico ospiterà ben 9 postazioni enogastronomiche dove poter degustare i piatti tipici della tradizione, preparati con ingredienti di eccellenza. Non mancherà la postazione gluten free per i celiaci.

Sarà possibile immergersi nelle cucine di un tempo, quando quello che si metteva in tavola era la combinazione magica tra raccolto, allevamento e maestria della donna. Per questo sarà possibile degustare, ad esempio, un piatto di cavatelli lavorati artigianalmente con farine locali e pomodori coltivati nell’orto o deliziare quel pane frutto del lavoro nei campi coltivati con i grani antichi, lievitazione lenta, cottura nel forno a legna con fascine naturali di ulivo.

Ricco anche il programma di intrattenimento, tra suoni che accompagneranno il pubblico nei vicoli e concerti che si terranno tra piazza dei Martiri e degli Eroi. Di seguito il programma degli spettacoli:

31 luglio: Fiorenza Calogero Anima Folk con Biagio De Prisco;

1 agosto: Gerardo Amarante e Spaccapaese;

2 agosto: Fortunato & Valentina – Progetto Tarantella;

3 agosto: RittAntico;

4 agosto: Kalàscima -Kiepò.

In itinere, tra gli stand e i suggestivi vicoli del centro storico, si esibiranno Coros Mediterraneo, Leggermente a Sud, Antonio Fuoco e i virtuosi della tarantella, i Figli del Cilento.