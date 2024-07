Per la prima volta a San Giorgio il grande Festival di Danza: 13 spettacoli mozzafiato in Villa

Dal 22 al 25 luglio 2024 arriva per la prima volta a Villa Vannucchi, a San Giorgio a Cremano, Oltre la Linea, il festival itinerante dedicato alla danza e al teatro-danza che regalerà ben 4 serate interamente dedicate alla danza contemporanea.

Festival della Danza a Villa Vannucchi di San Giorgio

Saranno ben 13 gli spettacoli messi in scena, a partire dalle ore 21:00, e che vedranno alternarsi sul palco 11 compagnie di artisti che incanteranno la platea con le loro performance brevi, creando un ritmo incalzante e variegato.

Giunto alla sua XV edizione, Oltre la Linea è una rassegna ideata dall’associazione Itinerarte, diretta da Rosario Liguoro, pon l’obiettivo di portare in giro per l’Italia la bellezza della danza e del teatro nelle loro espressioni più sperimentali e concettuali.

I protagonisti di Oltre la linea a Villa Vannucchi sono: Akerusia Danza, Art Garage, Associazione Campania Danza, Movimento Danza, Arabesque, Campania Arte Danza, Mart Company, Centro Studi Danza, La Dance Company, Pindoc, Skaramacay.

Oltre la Linea: il programma degli spettacoli

Lunedì 22 luglio, ore 21.00



Dianara– Akerusia Danza

Ideazione e coreografie Marcella Martusciello

Regia Maria Vittoria Barrella e Marcella Martusciello

Danzatrici Manuela Facelgi, Sonia Ferraro, Marcella Martusciello, Maria Rosaria Napolano

Paesaggio sonoro Julia Primicile Carafa

Direzione e coordinamento artistico Elena D’Aguanno

Costumi Gaia Guida, Alessandra Maruzzella,Sabrina Pignalosa,Anna Maria Pizzella

Rielaborazione sartoriale Cristina Bottino

Produzione Akerusia Danza

Martedì 23 luglio, ore 21.00



Special space – Art Garage

Coreografia Emma Cianchi

Performer: Garage Dance Studio

Interpreti: corsi superiori Garage Dance Studio

Produzione: Art Garage

Solitudine Bohemien – Associazione Campania Danza

Coreografia: Simone Liguori

Interpreti: Francesca D’Arienzo, Olimpia Milione, Melania Nicastro, Simone Centanni, Simone Liguori

Drammaturgia: Eirene Campagna

Direzione artistica: Antonella Iannone

Produzione: Associazione Campania Danza

I knew those people – Movimento Danza

Concept e coreografia: Sara Lupoli

Danzatori:Performig Arts Group – Compagnia Giovani Movimento Danza con Federico Contella, Martina Nappi, Ester Palmieri

Musiche: autori vari

Light design: Alessandro Messina

Produzione: Movimento Danza, con il sostegno di Sala Assoli e Casa del Contemporaneo

Harmless – Arabesque

Coreografia: Irma Cardano

Danzatori: Monica Cristiano-Luigi D’Aiello

Musiche: AA VV

Direzione artistica Annamaria Di Maio

Produzione Arabesque

Mercoledì 24 luglio, ore 21.00

Ground Zero – Campania Arte Danza

Coreografia: Roberta De Rosa

Interpreti: Giulia Miraglia, Marco Munno

Direzione Artistica: Annamaria Di Maio

Produzione: Campania Arte Danza

Angeli caduti (primo quadro)– Akerusia Danza

Coreografia Chiara Alborino

Danzatrici Naomy Balsamo, Stefania D’Andria, Manuela Schiazza

Disegno luci Fabrizio Varriale

Produzione Akerusia Danza

Senso Inverso– Mart Company

Coreografie: Marco Auggiero

Assistenti alle coreografie: Sara Lomazzo e Francesca De Vita

Compagnia: Mart Company, con la partecipazione dell Ensemble Mart Dance

Testi: Marco Auggiero

Musiche: autori vari

Produzione: Mart Dance

Whisper Recomposed – Centro Studi Danza

Coreografie: Fabrizio Varriale

Musiche: Max Richter

Interpreti: Corso di Formazione Professionale in Danza Contemporanea del New Centro Studi Danza di Portici, diretto da Nunzia Accardo

Omaggio a Vivaldi, concerti per violino, archi e basso continuo di “Le Quattro Stagioni”, ricomposte da Max Richter nel 2012 in chiave post-minimalista

Produzione: Centro Studi Danza

Giovedì 25 luglio, ore 21.00

Galanterie – La Dance Company

Coreografia di Alex Atzewi

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart

Interpreti: Nicoletta Cavallo, Anna Esposito, Alessia Itri, Miriana Velluto, Dario Ferrara

Produzione artistica: Maria Vittoria Maglione, Caterina Ceravolo

Produzione: La Dance Company

Look Inside -Akerusia Danza

Coreografie Sabrina D’Aguanno

Musiche: autori vari

Interpreti: Maria Giulia D’Angelo, Noemi D’Angelo, Althea Esposito, Chiara Ponticelli (compagnia giovanile Akerusia Danza)

Light designer: Ciro Di Matteo

Direzione artistica: Elena D’Aguanno

Produzione: Akerusia Danza

Elegia -Pindoc

Coreografia e regia: Ricky Bonavita

Musiche di repertorio: Rachmaninoff, Debussy

Costumi: Daniele Amenta e Yari Molinari

Disegno luci: Danila Blasi

Interpreti: Valerio De Vita, Ricky Bonavita

Proiduzione: Pindoc

Mutaparola- Skaramacay

Di Erminia Sticchi

Interpreti: Imma Tammaro, Marica Cimmino, Emanuela Milo, Noemi Balsamo, Amalia Caiazza

Coreografie: Erminia Sticchi

Produzione: Skaramaca.