Napoli, l’Orto Botanico aperto anche ad agosto: oasi di fresco tra alberi e fontane

L’Osservatorio sul turismo del Comune di Napoli ha recentemente rilasciato dati sorprendenti riguardo al flusso turistico: nel luglio 2024, la città ha accolto circa il 20% di visitatori in più rispetto allo stesso mese del 2023, raggiungendo la cifra record di un milione e 226mila turisti. Le proiezioni per agosto sono altrettanto promettenti, con un incremento previsto di ulteriori 60mila turisti, portando il totale a un milione e 280mila presenze. Questo aumento di visitatori coincide con un prolungamento della permanenza media, che ora si attesta a quattro notti.

L’Orto Botanico di Napoli, un rifugio dal caldo

Questo successo straordinario riflette l’attrattiva del ricco patrimonio artistico, museale e naturalistico di Napoli, di cui l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è una parte fondamentale. Situato nel cuore del centro storico, l’Orto Botanico rappresenta un polmone verde inestimabile, offrendo un microclima più fresco e un rifugio dalle temperature che sfiorano i 40 gradi.

Con le temperature estive in aumento e ulteriori allerte caldo previste, l’Orto Botanico diventa una destinazione privilegiata non solo per i turisti, ma anche per i cittadini che scelgono di rimanere in città. Dopo il successo delle aperture estive del 2023, che hanno visto un grande afflusso di visitatori, anche quest’anno l’Orto Botanico resterà aperto dal 9 al 14 agosto e dal 19 al 23 agosto, con orario di visita dalle 9 alle 14.

L’apertura straordinaria di agosto 2024

Nonostante la chiusura estiva dell’Università Federico II nelle settimane centrali di agosto, l’Orto Botanico ha deciso di garantire aperture straordinarie grazie alla dedizione del suo personale. Questo gesto dimostra la sensibilità al public engagement e una forte empatia verso il pubblico. I visitatori potranno apprezzare il felceto, l’agrumeto, gli alberi secolari, i prati e le fontane, che offrono angoli freschi e ombreggiati.

Le serate a tema, organizzate in collaborazione con associazioni ed enti partner, arricchiscono ulteriormente l’offerta dell’Orto Botanico, facendone un luogo di ritrovo estivo sempre più popolare. L’ingresso è gratuito, e l’Orto Botanico si trova in Via Foria 223. È aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14. I cani sono benvenuti, purché muniti di guinzaglio.