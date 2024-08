Festa dell’Assunta nel Napoletano, da Noemi e Petit: 4 giorni di concerti e fuochi mozzafiato

Dal 14 al 17 agosto 2024 a Monte di Procida si terrà la Festa patronale dell’Assunta con un programma ricco di spettacoli e concerti a ingresso gratuito. Si tratta di uno degli eventi organizzati da EventItalia con il patrocinio del Comune di Monte di Procida.

Festa dell’Assunta a Monte di Procida: concerti e fuochi

La festa di Ferragosto, che celebra l’Assunzione di Maria al cielo, sarà celebrata con 4 serate ricche di magia e divertimento, in presenza di celebri artisti del mondo musicale e dello spettacolo. Si parte il 14 agosto, alle ore 22:00, ad Acquamorta con il concerto della cantante Noemi, seguito il 15 agosto in piazza XXVII Gennaio dallo show del cabarettista Ciro Giustiniani, noto soprattutto per la sua partecipazione al programma Made in Sud.

Il 16 agosto sarà la volta del cantante Petit, concorrente di Amici 2023 nonché uno dei musicisti più in voga del momento grazie al tormentone Mammamì, che si esibirà ancora una volta in piazza. Gran finale il 17 agosto con i tradizionali fuochi d’artificio ad Acquamorta che incanteranno la platea in un gioco di luci e colori.

“Ma la festa patronale non segna la fine delle celebrazioni. Gli eventi continueranno in un ricco programma che coinvolgerà piazza XXVII Gennaio, Cappella e Piazza Sant’Antonio. Questo calendario esteso, d’accordo con i commercianti, accompagnerà la comunità fino a metà settembre, offrendo numerose occasioni per condividere momenti di gioia e socialità” – si legge nella nota diffusa sui canali social del sindaco Salvatore Scotto di Santolo.

“Abbiamo voluto distribuire le manifestazioni. In piazza ci saranno degli eventi che avranno forse minore afflusso ma saranno molto più pregnanti per il paese e verranno distribuiti nei weekend fino a metà settembre. Ci saranno eventi non solo in piazza ma anche altre manifestazioni a Cappella e Sant’Antonio. Oltre l’evento principale della festa patronale, dunque, arriveremo fino a settembre” – ha evidenziato il primo cittadino.