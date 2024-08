Arriva la Sagra della Percoca nel Vino tra primi, frutta e bevande per tutti: ingresso gratis

Sabato 7 settembre 2024 in piazzetta De Gasperi a Qualiano (in provincia di Napoli) si terrà la terza edizione della Sagra della Percoca nel Vino, uno degli eventi dedicati alla specialità partenopea dell’estate che darà il via ad una serata di gusto e divertimento. L’ingresso è gratis.

Sagra della Percoca nel Vino 2024 a Qualiano

La Sagra della Percoca nel Vino, organizzata dalla Pro Loco di Qualiano, continua ad affermarsi tra gli appuntamenti imperdibili per gli amanti delle tradizioni e della buona tavola. La piazzetta napoletana, a partire dalle ore 20, sarà invasa dai profumi e dai sapori delle prelibatezze preparate sul posto, tra i diversi stand allestiti per l’occasione.

Rinnovata anche quest’anno la collaborazione con le specialità dell’Ortofrutta Granata che accompagneranno l’amatissima bevanda, gustosa e rinfrescante. Il menù, non ancora reso noto, prevede piatti e bibite che, sulla scia delle scorse edizioni, potranno essere degustati a prezzi decisamente accessibili.

Una serata all’insegna della buona cucina tra primi, frutta e vini rigorosamente locali, arricchita da momenti di intrattenimento. Ad allietare i partecipanti sarà ancora l’esibizione live dei Vienteterra con spettacoli di musica folk e popolare tra tarantella, tammurriata, taranta e pizzica. All’interno della piazzetta sarà allestito un apposito palco oltre a sedie e tavolini per consentire a cittadini e visitatori di poter gustare le prelibatezze della sagra in totale comodità.

“Ritorna, per il terzo anno consecutivo, un altro degli imperdibili appuntamenti della Pro Loco Qualiano, la Sagra della Percoca nel Vino. Rinnovata anche la collaborazione con Ortofrutta Granata che quest’anno preparerà dei piatti davvero prelibati“ – si legge nella nota diffusa via social dalla Pro Loco Qualiano.

“Protagonista sarà anche la musica dei Vienteterra, uno dei gruppi folk più importanti in regione, che faranno ballare e divertire. Seguiranno aggiornamenti ma iniziate a segnarvi la data: il 7 settembre tutti in piazzetta De Gasperi. Un ringraziamento va anche all’amministrazione comunale per il continuo supporto alle nostre attività”.