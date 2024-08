Franco Ricciardi farà un concerto in mezzo al mare di Napoli: quando e dove

Je a mare si intitola il concerto che Franco Ricciardi terrà in mezzo al mare di Napoli domenica 25 agosto alle ore 14:00: uno show che si svolgerà in acqua, tra Castel dell’Ovo e la rotonda Diaz, e che vedrà il celebre cantante partenopeo esibirsi a bordo di una barca.

Franco Ricciardi farà un concerto nel mare di Napoli

Uno spettacolo annunciato tramite un breve video diffuso sui social dall’artista che ha voluto legare la sua musica ad uno degli elementi fondanti della città partenopea: il mare. Un modo per omaggiare Napoli e sentirsi sempre più vicino al suo pubblico che potrà assistere all’esibizione in prima linea, a bordo di canoe, kayak e barche.

“Da quando sono andato a vivere sul mare di Posillipo mi portavo dentro un sogno, quello di un concerto mmiezz’ ‘o mare. Mo’ mi levo lo sfizio, mi faccio un regalo e lo condivido con chi vuole ascoltarmi, con chi si vuole concedere una domenica diversa dal solito” – ha rivelato Ricciardi in un’intervista rilasciata a Il Mattino.

“Una volta ho visto una chiatta attraccare, mi è sembrato un palco galleggiante, ho capito che su quel palco volevo cantare. Il mare è il primo biglietto di Napoli nel mondo e in quel mare voglio che risuonino le mie canzoni, che si scateni la mia band, che si liberi la mia voce”.

“Per me questo è una sorta di esperimento, sarebbe davvero bello pensare di poterlo replicare, di poter invitare artisti dal resto del mondo, di restituire alla città la musica del mare e dal mare, usando tutto questo anche per parlare di ecologia, rispetto della natura, del dramma dei migranti che alle onde affidano la loro vita. Il mio sarà il sogno di un giorno di fine estate. In fondo, secondo la leggenda, Napoli è nata da una sirena”.