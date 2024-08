Sagra della Mulignana ‘Mbuttunata e Nutella Party in piazza: tra cibo e spettacoli gratis

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Donato Martire, in piazza San Donato Martire, a Sala di Caserta, il 6 e 7 settembre 2024 si terrà la Sagra della Mulignana ‘Mbuttunata seguita, il 10 e 11 settembre dal Nutella Party.

Sagra della Mulignana e Nutella Party a Caserta

Due serate dedicate alla melanzana, una delle pietanze più amate della cucina napoletana, che sarà servita soprattutto nella sua versione “imbottita”. Gli stand apriranno alle ore 20:30, presieduti dalle massaie e dai volontari locali.

Entrambe le serate saranno allietate da esibizioni e spettacoli dal vivo: il 6 settembre ad animare la festa sarà il piano bar con musica e balli in piazza mentre il 7 ci sarà Luca Grillo con il suo live band, seguito dal dj set con lo speaker della casertana.

L’evento proseguirà il 9 settembre con l’accensione delle luminarie e lo show degli Arteteca, il duo comico di Made in Sud, con panini e bibite da degustare. Il 10 e l’11 settembre sarà la volta del torneo di calcio balilla umano con Nutella Party: la quota di partecipazione è di 2 euro a persona e comprende panino con Nutella e bibita. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 settembre (per info whatsapp 3384720189 e 3791279186).

Al programma folcloristico si affianca il cartellone religioso delle celebrazioni per San Donato. Si parte il 3 settembre con l’esposizione del Santo con sparo di bombe carta e scampanio delle campane per annunciare l’inizio dei festeggiamenti. Fino al 12 settembre si susseguiranno messe, preghiere, Santo Rosario e processione.

Il 3 settembre avrà inizio anche la pesca di beneficenza che si svolgerà in piazza San Donato, fino al 12 settembre, e darà la possibilità a grandi e piccini di aggiudicarsi tantissimi premi.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festeggiamenti per San Donato Martire con Sagra della Mulignana e Nutella Party;

Quando: dal 3 al 12 settembre 2024;

Dove: Piazza San Donato Martire, Sala di Caserta.