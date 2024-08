Torna a Napoli il Bufala Fest, il Festival della Mozzarella: 5 giorni di cibo a ingresso gratis

Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre torna a Napoli, in piazza Municipio, il Bufala Fest – Non solo mozzarella, il festival dedicato alla mozzarella e alle specialità della filiera bufalina, nonché uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza. La celebre piazza partenopea, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, si trasformerà in un vero e proprio regno del gusto, invaso dalle eccellenze della filiera bufalina. L’ingresso è libero e gratuito.

Bufala Fest 2024 a Napoli: 5 giorni tra mozzarella e spettacoli

La kermesse enogastronomica, giunta alla sua ottava edizione, regalerà a cittadini e turisti ben 5 giorni di sapori, arte, inclusione e divertimento, ospitando svariati stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti a base di bufala, tra latte, latticini, formaggi, carni, salumi e tante altre prelibatezze.

Il tema di Bufala Fest 2024 è Diversity & Inclusion, un argomento che si è posto anche in Italia come condizione essenziale per la crescita delle imprese e la promozione di efficienza e competitività, con una particolare attenzione alle persone e alla valorizzazione della diversità, anche da un punto di vista alimentare.

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, l’evento torna ad animare l’estate partenopea con un ampio cartellone di iniziative dedicate alle famiglie, laboratori tematici per adulti e bambini, show cooking dei grandi chef nell’Arena del Gusto, talk nell’area Giardino delle Idee con operatori del mondo food, imprenditori, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico.

Tutti i dettagli della prossima edizione di Bufala Fest, compresi menù e spettacoli previsti, saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione che si terrà lunedì 2 settembre, alle ore 14:00, nel porto di Napoli, presso il Molo Angioino, a bordo della nave da crociera MSC World Europa (partner della kermesse).

RIEPILOGO INFO

Cosa: Bufala Fest – Non solo mozzarella;

Quando: dal 4 all’8 settembre 2024;

Dove: piazza Municipio, Napoli.