Arriva la Notte Bianca: concerti, passeggiata immersiva e grande ruota panoramica

Il 14 settembre 2024 arriva Notte Bianca Marcianise 2024: una città che brilla, l’evento dedicato allo shopping e al divertimento che si terrà per la prima volta nel Comune casertano.

Notte Bianca 2024 a Marcianise: concerti e magia

La manifestazione culturale e ricreativa, trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto per una notte intera, dando la possibilità ai partecipanti non solo di visitare i negozi aperti fino a tardi ma anche di assistere a spettacoli mozzafiato e concerti dal vivo.

Si parte dalle ore 20:30 con la grande cena spettacolo in piazza Carità, arricchita da spettacoli straordinari con la partecipazione di circensi, musicisti, cantanti e ballerini. Il costo di partecipazione, compreso di consumazioni e show, è di 30 euro per persona ed è possibile prenotarsi tramite il sito ufficiale della Notte Bianca.

Alle 22:30 piazza Atella diventerà il palcoscenico dedicato alla musica dal vivo con una live band che allieterà gli ospiti con un repertorio d’eccezione. Dalle ore 20, via Santoro ospiterà una vera e propria galleria d’arte in un ambiente immersivo e stimolante che trasformerà la strada in un museo a cielo aperto.

Da mezzanotte in poi in piazza Umberto I spazio alla musica con un concerto di un noto artista, non ancora svelato. Durante il tragitto tra piazza Carità e piazza Umberto I sarà possibile assistere alle straordinarie performance degli Street Artist. Dalle 22:00 in via Marchesiello spazio anche al Dj-set on the road pronto a far scatenare la platea a ritmo di musica, sorseggiando gustosi drink. In occasione dell’evento, a dominare piazza Carità sarà una grande ruota panoramica che offrirà una vista spettacolare sulla città in una esplosione di luci e colori.

“Marcianise diverrà il palcoscenico di una notte magica, sarà un appuntamento imperdibile che trasformerà il cuore della città in una esplosione di luci, colori e musica, richiamando l’attenzione dei residenti e di migliaia di visitatori con una serie di iniziative che si svilupperanno in un percorso che andrà da piazza Carità fino a piazza Umberto I, attraversando via Grillo e via Santoro” – si legge nella nota diffusa via social dall’amministrazione comunale.

“Sarà un evento all’insegna dell’arte e della cultura che rifletterà la vivacità e l’energia di Marcianise, rendendola un vero e proprio faro nella notte. Il programma verrà reso pubblico gradualmente nel corso delle prossime settimane con la presentazione dei dettagli delle singole iniziative già definite”.