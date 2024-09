Il Museo e Bosco di Capodimonte apre di sera tra meraviglie e concerti: biglietti a 3 euro

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte apre di sera nei mesi di settembre e ottobre con alcuni speciali appuntamenti notturni al costo di soli 3 euro. Un’occasione unica per poter godere delle bellezze del sito partenopeo al tramontare del sole, in una magica e affascinante atmosfera.

Il Museo e Bosco di Capodimonte apre di sera: biglietti a 3 euro

Le visite serali si terranno nei giorni 6, 13, 20, 27 settembre e nelle giornate di sabato 5 e 12 ottobre dalle ore 19.30 fino alle 23:30 (l’ultimo ingresso è previsto per le 22.30). I biglietti, al costo di 3 euro, sono acquistabili direttamente in biglietteria o attraverso il sito e l’App Musei Italiani.

Per tutte le serate sarà possibile visitare il Museo e le mostre in corso come Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli – con opere di Luca Giordano, Mattia Preti, Jusepe de Ribera, Cosimo Fanzago – e l’opera Damasa di Gian Maria Tosatti.

Il Real Bosco ed il parco resteranno aperti nei consueti orari mentre sarà chiuso il terzo piano con la sezione di Arte contemporanea e sezione Ottocento-Novecento. Nelle aperture straordinarie del 20 e 27 settembre e del 5 e 12 ottobre sarà possibile visitare la mostra Giovanni Pirozzi. L’atelier dello scultore nel Cellaio del Real Bosco, dalle 19.30 alle 21.30.

Nelle serate del 20 e 27 settembre nella prateria del Real Bosco adiacente all’Istituto Caselli, si terranno due concerti di musica dal vivo fruibili gratuitamente, a cura dell’Associazione Sanitansamble, della ScalzaBanda ONLUS, dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli e della Piccola Orchestra di Forcella. Sarà dato spazio ai brani sinfonici e alla musica classica napoletana.

RIEPILOGO INFO

Cosa: aperture serali del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

Quando: 6, 13, 20 e 27 settembre, 5 e 12 ottobre 2024 dalle 19.30 alle 23:30;

Dove: Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano 2, Napoli.