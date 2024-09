A Napoli apre il Pianeta dei Dinosauri, esemplari di oltre 2 metri: l’ingresso è gratis

Sabato 14 settembre, dalle ore 18:00, il pianeta dei dinosauri invade Napoli regalando un’esperienza unica a grandi e piccini: l’appuntamento è al parco divertimenti Edenlandia di Fuorigrotta e l’ingresso è gratis per tutti.

Dinosauri all’Edenlandia di Napoli: ingresso gratis

Due dinosauri di oltre 2 metri e due cuccioli di T-Rex e Brontosauro accoglieranno i visitatori, dando loro l’impressione di essere catapultati improvvisamente nel mondo del giurassico. I maestosi animali, nelle loro sembianze e dimensioni, daranno l’impressione ai piccoli ospiti di trovarsi davanti a veri dinosauri.

Tutti avranno la possibilità di avvicinarsi ai dinosauri, ammirarli da vicino, scattare foto e realizzare video, giocare con le mascotte dei giganti della preistoria. Imperdibile, infine, lo spettacolo sul palco centrale di Edenlandia dei mega pupazzi animatronici, grazie alla tecnologia che utilizza la robotica per animarli e riportarli alla realtà milioni di anni dopo la loro estinzione.

Un’opportunità unica che farà rivivere il mondo dei giganti vissuti nell’era mesozoica, regalando un percorso all’indietro nel tempo unico nel suo genere. Un vero e proprio viaggio nel passato alla scoperta dei giganti della terra, ormai estinti, che farà intravedere lo stupore negli occhi dei bambini, mettendoli, allo stesso tempo, a contatto con gli accadimenti dell’antichità.

Si tratta di un evento ad accesso libero e gratuito. Anche l’ingresso al parco resta gratis: si pagherà soltanto per le attrazioni che si sceglie di provare. Basterà recarsi alle casse e caricare l’importo scelto su un voucher che sarà utilizzato per l’accesso ad ogni giostra e per ognuna sarà scalato il corrispettivo importo (che si aggira sui 3 euro a giostra per persona). Il credito residuo può essere riutilizzato anche in un secondo momento. Il parco è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 22:30, il sabato e la domenica dalle 10 a mezzanotte.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Il pianeta dei dinosauri a Napoli;

Dove: Parco divertimenti Edenlandia, viale John Fitzgerald Kennedy, Napoli;

Quando: sabato 14 settembre 2024 dalle ore 18.