Sagra della Castagna di Serino, la più antica e rinomata d’Italia: tra cibo e virulera gigante

Dall’11 al 13 ottobre 2024 torna la Sagra della Castagna di Serino IGP, la più antica e rinomata d’Irpinia, giunta alla sua 47esima edizione, che si svolgerà ancora una volta nel borgo storico di Rivottoli, in provincia di Avellino, regalando un’esperienza di tradizioni e sapori autentici senza precedenti.

Sagra della Castagna di Serino 2024: la più antica d’Irpinia

Organizzata dalla Pro Loco Serino, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di diverse associazioni, la sagra trasformerà ancora una volta le suggestive stradine del borgo di Serino in un luogo magico dove poter degustare e scoprire ogni piccola sfaccettatura del celebre frutto autunnale che, nel 2018, ha ottenuto il marchio IGP confermandosi tra i prodotti agricoli e alimentari d’eccellenza.

Un’esperienza che si rivelerà per i visitatori un vero e proprio viaggio tra tradizioni, gastronomia e cultura, immersi tra i vicoli festosi, all’ombra del maestoso campanile, e inebriati dal profumo dei castagneti incontaminati. Protagonisti della kermesse Sua Maestà la Castagna e il Marrone IGP di Serino, celebrati in tutte le loro forme attraverso un’offerta gastronomica attentamente selezionata e ricercata.

Per ben 3 giorni le stradine di Rivottoli accoglieranno svariati stand che proporranno non solo piatti tipici a base di castagne e marroni ma anche innumerevoli specialità della tradizione. Non mancherà l’area gluten-free così come vini di alta qualità, birre artigianali, cocktail innovativi e molto altro. Il tutto in un’atmosfera di festa, tra esibizioni e spettacoli live.

Anche quest’anno sarà possibile imbattersi nella caldarrostiera gigante, quella che a Serino viene chiamata ‘a virulera: non una semplice padella per cuocere le gustose castagne ma un enorme contenitore di calore, ospitalità e convivialità.

L’evento si lega a tutta una serie di attività culturali e di promozione del territorio che renderanno ancor più memorabile la passeggiata di gusto nell’affascinante borgo irpino. Sarà possibile, infatti, ammirare il Museo della Castagna, effettuare escursioni di Trekking o partecipare al concorso di pittura estemporanea.

Grande novità di quest’anno è l’esposizione della reliquia e delle ricette mediche originali di San Giuseppe Moscati, il medico diventato Santo che manifestava spesso il suo amore per il territorio. Gli interessati potranno partecipare anche alle visite guidate presso l’Edicola votiva del Santo, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, oppure alla casa natale dei Moscati a Santa Lucia di Serino (previa prenotazione). Sarà possibile prendere parte anche alla raccolta delle castagne (sempre su prenotazione).

A disposizione degli ospiti ampi parcheggi, servizi navetta e area camper. Venerdì gli stand apriranno alle ore 20, sabato e domenica a mezzogiorno. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Michele De Cristofaro (presidente Pro Loco Serino) 329.168.4392; Carmine Ingino (ufficio stampa) 346.404.5047.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra della Castagna di Serino;

Quando: dall’11 al 13 ottobre 2024;

Dove: borgo di Rivottoli, Serino, Avellino.