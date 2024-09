A Napoli 3 giorni di festa e prevenzione: esami gratis, musei a ingresso libero e concerto

Dal 4 al 6 ottobre, in occasione del mese internazionale della prevenzione dei tumori al seno, Napoli ospita la Race For the Cure in piazza degli Artisti al Vomero con esami diagnostici gratis e diversi appuntamenti in tutta la Campania.

Race for the Cure, a Napoli esami diagnostici gratis

Evento simbolo della Komen Italia, nonché la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, la Race for the Cure festeggia i suoi 25 anni con un ricco calendario di appuntamenti di cui la città partenopea è solo la prima tappa: il tour toccherà anche gli altri capoluoghi della Campania e Capua con eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi volti a sostenere attività gratuite di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere femminile.

Gli interessati potranno iscriversi alla Race for the Cure, e partecipare alla simbolica passeggiata, direttamente dal sito ufficiale dell’evento, presso gli stand Komen in piazza degli Artisti (a partire da lunedì 30 settembre) o nei negozi aderenti all’iniziativa. Per iscriversi bisognerà effettuare una donazione di 13 euro che consentirà ai partecipanti di ricevere lo zainetto e l’iconica maglia.

L’appuntamento per la passeggiata è previsto alle ore 9:30 di domenica 6 ottobre in piazza degli Artisti. Si può partecipare come singolo oppure in squadra, creandone una propria o aggregandosi ad una già partecipante. Inoltre, grazie a un protocollo di intesa tra Komen Italia e Ministero della Cultura, i donatori, muniti di ticket, ricevuta online o maglietta Race, potranno visitare gratuitamente alcuni musei statali.

A Napoli, il 5 e 6 ottobre, sarà possibile entrare liberamente a Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Museo archeologico nazionale di Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Palazzo Reale di Napoli e Villa Floridiana.

Protagoniste della Race for the Cure sono le Donne in Rosa, pazienti che stanno affrontando o hanno affrontato un tumore al seno. Lo scopo della manifestazione continua ad essere quello di supportare progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne affette da patologia oncologica.

Con i fondi raccolti, infatti, Komen realizzerà ulteriori attività a sostegno delle donne che lottano contro il tumore, premi di studio per giovani ricercatori, collaborazioni con altre associazioni in Italia, giornate di prevenzione gratuite rivolte a donne in condizione di fragilità sociale.

La più importante attività prevista per la tre giorni dedicata alla prevenzione è la Carovana della Prevenzione con screening gratuiti (ecografie e mammografie) alla fascia di età di donne non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale (under 45, over 69).

Mercoledì 9 ottobre, alle 19.30, alla Cappella del Tesoro di San Gennaro, in via Duomo 147, si terrà un concerto di beneficenza, intitolato Tra virtuosismo e cantabilità, con Maria Sbeglia al pianoforte e Riccardo Zamuner al violino. Per tutto il mese di ottobre si susseguiranno incontri all’interno delle scuole: si parte il 4 ottobre all’Istituto Alfonso Casanova di Napoli. L’edizione napoletana della Race for the Cure gode del patrocinio del Comune di Napoli, della quinta Municipalità e della Direzione di Villa Floridiana.