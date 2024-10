Arriva la Grande Sagra degli Gnocchi: 4 giorni di stand e spettacoli a ingresso gratis

Dal 3 al 6 ottobre 2024 a Botteghino, in provincia di Caserta, arriva la Sagra degli Gnocchi, il grande evento gastronomico giunto alla sua 33esima edizione che darà il via ad un vero e proprio percorso di gusto accompagnato da un cartellone ricco di spettacoli e musica. L’ingresso è gratis.

Sagra degli Gnocchi a Botteghino: 4 giorni di festa

Per ben quattro giorni piazza Don Giovanni Vigliotti sarà invasa da stand di prelibatezze che consentiranno ai partecipanti di assaggiare la vera tradizione dello gnocco. Il celebre primo piatto sarà accompagnato anche da altre specialità tra primi, secondi e dessert.

Si parte giovedì 3 settembre con l’inaugurazione della manifestazione alle ore 20:00. Prenderà, così, il via la serata gastronomica allietata da Nino Forte in Tour e la sua Band (dalle 20:30) e dal cabaret del celebre duo di Made in Sud formato da Enzo e Sal, in programma per le ore 22:00.

Venerdì 4 settembre il villaggio del gusto darà spazio al Festival delle Voci Nuove, dando la possibilità ai visitatori di degustare deliziosi pasti in un’atmosfera di festa e divertimento. Sabato 5 ottobre alle 20:00 è prevista l’iniziativa Chiuso per Tramonti mentre alle 22:00 si esibiranno i Bottari a’ passion e Sant’Antuon.

Gran chiusura domenica 6 ottobre con l’apertura degli stand anche a pranzo. Dalle 13 in poi prenderà il via il cosiddetto Pranzo in Piazza dove i commensali potranno degustare gli gnocchi insieme ad un secondo e una bibita. I festeggiamenti riprenderanno di sera con l’esibizione di Nino Esposito & Julia Del Gaudio con pianista in seguito (alle ore 21).

Dopo i ringraziamenti e i saluti da parte degli organizzatori si procederà con un finale spettacolare: alle 23:30 la Sagra degli Gnocchi si concluderà con lo show di fuochi pirotecnici.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra degli Gnocchi;

Quando: dal 3 al 6 ottobre 2024;

Dove: piazza Don Giovanni Vigliotti, Botteghino – San Felice a Cancello, provincia di Caserta.