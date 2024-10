Ferrarelle apre le sue Sorgenti a Caserta: 2 giorni per visitare gratis un luogo unico al mondo

Ferrarelle torna ad accogliere i visitatori nel Parco Sorgenti di Riardo, in provincia di Caserta, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 in occasione delle Giornate FAI d’Autunno che consentiranno ai partecipanti di effettuare visite gratis in alcuni dei luoghi più belli della nostra terra.

Giornate FAI, apre gratis il Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo

Anche quest’anno si ripropone l’appuntamento con il Fondo Ambiente Italiano che dedica un intero fine settimana al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con l’apertura straordinaria di oltre 700 siti inaccessibili o poco sconosciuti da Nord a Sud.

Ai visitatori non sarà imposto il pagamento di alcun ticket d’ingresso, semplicemente sarà chiesto a coloro che lo desiderano di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro, che verrà prelevato direttamente sul posto. Per partecipare basta presentarsi sul posto durante gli orari di apertura indicati nella scheda descrittiva di ciascun luogo (consultabile sul sito ufficiale del FAI).

Tra i meravigliosi posti da poter visitare in Campania c’è anche il Parco Sorgenti di Riardo, una area di 145 ettari che custodisce le sorgenti alla base della produzione delle acque minerali Ferrarelle, Santagata e Natìa. E’ proprio qui, infatti, che ha origine l’effervescenza di una delle acque più amate di sempre.

Durante il weekend del FAI sarà possibile esplorare il parco, uno dei più suggestivi a livello nazionale, godendo così della sua ricchezza paesaggistica e toccando con mano, allo stesso tempo, la storia e il processo di produzione della celebre “acqua frizzante” più amata d’Italia.

Il Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo è patrocinato dal FAI che ne tutela lo straordinario contesto paesaggistico e architettonico. Un paradiso naturale, solitamente chiuso, che custodisce le fonti delle acque minerali più utilizzate dagli italiani. Al suo interno, Ferrarelle ha fondato anche la società Masseria delle Sorgenti, un’azienda agricola che coltiva in regime di agricoltura biologica.