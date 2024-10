Nel Napoletano c’è la Fiera di Animali Esotici più grande del Sud: 10 mila mq di meraviglie

Sabato 9 e domenica 10 novembre 2024 a Ercolano, all’interno della struttura Complesso Zeno, arriva Napoli Exotic, la Fiera degli Animali Esotici, nonché la più grande del Sud Italia, che con la sua grande varietà di animali proietterà grandi e piccini in un’esperienza unica che li lascerà a bocca aperta.

A Ercolano la Fiera di Animali Esotici più grande del Sud

Napoli Exotic non è solo una vetrina dove poter ammirare un’ampia gamma di animali esotici ma anche un’occasione per gli appassionati del mondo animale di incontrarsi ed entrare in contatto tra loro, oltre che alimentare le proprie conoscenze in campo grazie alla presenza di esperti del settore.

A disposizione dei visitatori oltre 4 mila mq di spazio espositivo e 6 mila di spazio esterno per un percorso straordinario tra le specie più disparate: dai rettili agli uccelli, dai mammiferi agli insetti passando per il fantastico e variegato mondo dell’acquariologia.

Entrambe le giornate saranno arricchite da conferenze, dimostrazioni live e un focus sulla legislazione italiana nell’ambito degli animali esotici. La fiera, giunta alla sua terza edizione, continua così a perseguire il suo obiettivo di intrattenere ed istruire, offrendo un’esperienza memorabile non solo agli amanti degli animali ma anche alle famiglie desiderose di scoprire l’importanza e la bellezza di queste straordinarie creature.

I biglietti, già acquistabili online sulla piattaforma Boxol, hanno un costo di 12 euro per gli adulti e 7 per i bambini dai 7 ai 12 anni. Sul posto sono attivi anche i servizi di ristorazione e un parcheggio per rendere la visita ancor più piacevole e comoda.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Napoli Exotic, la Fiera degli Animali Esotici;

Quando: sabato 9 e domenica 10 novembre 2024;

Dove: Complesso Zeno, Ercolano, Napoli;

Biglietti acquistabili online al costo di 12 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini dai 7 ai 12 anni.