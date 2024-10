C’è la Festa della Mela Annurca, la più buona e gustosa: 3 giorni di stand a ingresso gratis

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2024 nel borgo di Valle di Maddaloni torna la Festa della Mela Annurca, giunta alla sua 30esime edizione, uno degli eventi più attesi del Casertano e del Napoletano. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Sagra della Mela Annurca: 3 giorni di festa a Valle di Maddaloni

La manifestazione – che nel marzo 2024 ha ricevuto presso il Senato della Repubblica il riconoscimento di Marchio di Qualità Sagra d’eccellenza – regalerà ai partecipanti ben 3 giornate di sapori e tradizioni in uno dei borghi più suggestivi del Casertano.

Protagonista della grande festa sarà ancora una volta la Mela Annurca locale, particolarmente gustosa e soprattutto sana, che potrà essere degustata presso gli stand enogastronomici allestiti tra le strade del paese. Tante saranno le prelibatezze a base di mela preparate sul posto dalle massaie vallesi.

Nel corso dell’evento sarà, inoltre, possibile assaggiare tanta ottima carne alla brace e primi tipici preparati al momento. Il tutto in un’atmosfera di gioia e divertimento con spettacoli e musica dal vivo che allieteranno ogni singola serata.

Non mancheranno, infatti, show in piazza, canti e balli popolari, performance musicali live e animazione per bambini. La Festa della Mela Annurca è un evento curato dalla Pro Loco Valle che prevede, nei tre giorni, anche mostre ed esibizioni, visite guidate alle chiese e al centro storico, oltre a bellissimi percorsi naturalistici di incomparabile bellezza presso l’Acquedotto Carolino. Nella mattinata di domenica 20 ottobre si terrà anche il tradizionale raduno di auto e moto d’epoca.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa della Mela Annurca 2024;

Dove: Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta;

Quando: da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2024.