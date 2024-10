A Napoli arriva Pizza in Piazza: forno in strada e un giorno di pizze gratis per tutti

Martedì 15 ottobre 2024, a partire dalle ore 11:30, in piazza Sanità a Napoli, nell’omonimo rione, si terrà la manifestazione Pizza in Piazza, una Master Class con il maestro pizzaiolo Ciro di Maio che consentirà ai partecipanti di degustare la pizza gratis.

Pizza in Piazza: pizza gratis in piazza Sanità a Napoli

Di Maio cercherà di tramandare la sua arte culinaria agli studenti dell’istituto alberghiero dell’ISIS Isabella d’Este – Caracciolo, con sede a Fontanelle, guidato dal dirigente scolastico Giovanni Scala. Alla preparazione delle pizze prenderà parte anche la famosa Pizzeria Oliva di Salvatore Oliva che ha sede nella piazza centrale del Rione Sanità.

In occasione dell’evento sarà installato un forno in piazza e offerta la pizza gratis a tutti coloro che interverranno. La master class ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare un classico dell’eccellenza enogastonomica napoletana famoso in tutto il mondo, quale è la pizza, attraverso la spiegazione pratico-operativa delle sue diverse fasi di lavorazione e di cottura.

L’iniziativa metterà in luce le competenze acquisite dagli studenti dell’istituto che opera da anni nella Sanità e che punta ad inserire nel mondo del lavoro tutti i giovani diplomati. Un’altra missione benefica che avrà come protagonista Ciro di Maio che oltre al lavoro in carcere per tramandare il mestiere del pizzaiolo ai detenuti, si è dedicato anche alla formazione nel Rione Sanità, un quartiere che gli ricorda la strada in cui è cresciuto, via Rossini a Frattamaggiore.

Chi è lo chef Ciro di Maio

Ciro di Maio nasce a Frattamaggiore nel 1990. Ha iniziato a lavorare nella ristorazione dall’età di 14 anni, a 18 ha lasciato gli studi alberghieri per iniziare a lavorare. Nel 2015 viene assunto da una grossa catena in Lombardia e successivamente, insieme ad alcuni soci, rileva il locale diventandone titolare unico.

Inizia così l’avventura San Ciro, il suo locale a Brescia che oggi impiega una quindicina di persone ed è noto per la veracità delle sue pizze ma anche per il suo menù alla carta di alta cucina. Un locale che rappresenta la tradizione napoletana, a partire dagli ingredienti.