La Festa del Miglior Cioccolato d’Italia arriva in Campania: 3 giorni di stand a ingresso gratis

Dal 18 al 20 ottobre 2024 il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali farà tappa nuovamente in Campania: dopo il successo delle scorse edizioni, la grande fiera del cioccolato artigianale – nonché uno degli eventi gastronomici più importanti d’Italia – torna ad Aversa, in provincia di Caserta, per accogliere i più golosi. L’ingresso è libero e gratis.

Fiera del Cioccolato Artigianale ad Aversa: ingresso gratis

Per tre giorni i migliori maestri cioccolatieri inonderanno il centro di Aversa di profumi e sapori inconfondibili, offrendo la possibilità ai visitatori di degustare le prelibatezze sapientemente preparate seguendo ricette tramandate di padre in figlio.

Ancora una volta la tradizionale festa si pone l’obiettivo di promuovere la cultura e l’arte della produzione artigianale del cioccolato che, diversamente da quello industriale, è senza aggiunta di additivi e conservanti. Per questo motivo, durante la fiera, sarà possibile assaggiare il cioccolato “fresco”, quello che arriva direttamente dal produttore al consumatore, e che proprio per queste sue peculiarità conserva in sé tutto il profumo e la fragranza di un prodotto che difficilmente si trova in commercio.

Un percorso tra tavolette e dolciumi che conservano tutto il sapore autentico del cioccolato, dolcezze da assaggiare e acquistare sul posto, impossibili da trovare nella Grande Distribuzione. Il tutto in un’atmosfera di gioia soprattutto per i più piccoli che potranno prendere parte a diverse iniziative di intrattenimento tra cui truccabimbi, palloncini e disegni.

Previsti anche laboratori didattici indirizzati esclusivamente agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per far conoscere il prezioso alimento del cioccolato e diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini. Per iscrivere le proprie classi ai laboratori gli insegnanti potranno prenotarsi sul sito ufficiale di Feste del Cioccolato Nazionali.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Feste del Cioccolato Nazionali;

Dove: via Roma, Aversa, provincia di Caserta;

Quando: dal 18 al 20 ottobre 2024.