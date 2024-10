Sagra Salsiccia e Friarielli Napoletani: 3 giorni di specialità e spettacoli a ingresso gratis

Dal 25 al 27 ottobre 2024 a Casapozzano, nel Casertano, prenderà il via la Sagra della Salsiccia e Friarielli Napoletani, uno degli eventi dedicati al piatto partenopeo per eccellenza che riserverà per gli ospiti un menù d’eccezione e un ricco cartellone di spettacoli. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Sagra della Salsiccia e Friarielli a Casapozzano: ingresso gratis

La sagra, giunta alla sua seconda edizione, si svolgerà nel parcheggio della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in via Bugnano (località Casapozzano, Orta di Atella). Si tratta di una delle iniziative che rientrano nell’ambito del programma Settembre al Borgo di Casapozzano, organizzata dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo.

Per ben 3 serate il borgo ospiterà alcune specialità della tradizione, proponendo l’immancabile combinazione culinaria napoletana: quella composta dalle salsicce accompagnate dai friarielli. Un’esperienza di sapori incredibili per i visitatori che potranno trascorrere piacevoli momenti di gusto in un’atmosfera di festa e divertimento.

Reso noto il menù della grande festa che comprende: tra le specialità orecchiette con salsiccia e friarielli, pane fritto con friarielli e sfogliatella salsiccia e friarielli; panini con salsiccia e friarielli o hamburger ed altri contorni; tra i fritti patatine disponibili anche con aggiunta di wurstel. Il tutto accompagnato da bibite e vini locali.

Tutte le serate saranno allietate da esibizioni live. Il 25 ottobre è in programma lo show del gruppo Forse Nati mentre il 26 ottobre sarà Luca Sepe ad intrattenere la platea. Gran finale il 27 ottobre con l’A.S.D. Danzarte e la scuola di ballo Max Dance. Dalle 20 a mezzanotte si susseguiranno serate di puro divertimento con piano bar e karaoke.