A Napoli apre il Museo delle Illusioni: tra meraviglie immersive dove tutto sembrerà surreale

Dal 26 ottobre, per un tempo indeterminato, apre a Napoli il Museo World of Illusion, la mostra dedicata al mondo delle percezioni visive allestita all’interno della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi.

A Napoli apre il Museo delle Illusioni: un posto magico

Un vero e proprio luogo magico che sorge all’interno della chiesa nel cuore della città, all’angolo di via Duomo, di fronte al famoso murale di San Gennaro realizzato da Jorit. Un percorso che proietterà i visitatori nel mondo dei fenomeni illusori regalando un’esperienza unica nel suo genere.

World of Illusion, con un restyling innovativo rispetto al passato, si compone di straordinarie installazioni provenienti dalla Spagna e progettate ad hoc per creare un vero e proprio mondo fatto di illusioni. La collezione offre un’affascinante visione prospettica unica sulla connessione tra scienza, arte e percezione, invitando i fruitori ad esplorare e scoprire i misteri della mente e del mondo che ci circonda.

Sono oltre 50 le installazioni interattive dedicate ai fenomeni ottici, sensoriali e scientifici che incanteranno grandi e piccini. L’attrazione principale è il Vortex Tunnel, un’installazione immersiva che crea l’illusione di movimento e disorientamento, stimolando i sensi dei visitatori attraverso effetti di luce, suono e movimento.

C’è, poi, la Galassia infinita, un viaggio tra luci e riflessi in grado di creare uno spettacolo incredibile. Sarà, inoltre, possibile ammirare opere iconiche come La Notte Stellata di Van Gogh e le illusioni geometriche di Escher che offrono un’interazione unica tra arte e emozioni. Ogni postazione è correlata da un’attenta descrizione del fenomeno e da una serie di indicazioni per vivere al meglio l’esperienza.

Durante il percorso, gli ospiti avranno la possibilità di scattare foto e condividere sui social le immagini più significative e divertenti dei loro “esperimenti”. Un’esposizione che, come spiegato dagli organizzatori Salvatore Micchichè e Vincente Gonzalez Barbolla, farà da scenario a un luogo destinato a diventare polo culturale permanente della città.

“Il nuovo allestimento, il riassetto societario e l’entusiasmo profuso nel curare ogni piccolo particolare della Mostra è solo l’inizio di questo nostro progetto. Anche se si tratta di una mostra permanente nel tempo, le installazioni saranno rinnovate aggiungendone di nuove“ – ha spiegato Micchiché.

Dal suo canto, Vicente Gonzalez Borbolla ha espresso pubblicamente il suo amore per Napoli confermando di aver voluto esporre le sue creazioni, tutte rigorosamente realizzate in Spagna, proprio nella città partenopea: “La cosa he mi ha colpito girando per la città è stata la maestosità delle opere esposte nella metropolitana. Napoli ha tante bellezze che aspettano solo di essere scoperte e ci auguriamo che turisti e napoletani lo facciano passando anche per le nostre installazioni”.