Apre il Presepe Vivente napoletano, oltre 1 km di magia: sembrerà di stare a Betlemme

Torna il Presepe Vivente di Pimonte, in provincia di Napoli, che si terrà nelle giornate del 22, 26, 28 dicembre 2024 e 4, 5, 6 gennaio 2025 ancora una volta in Valle Levatoio, fra i suggestivi Monti Lattari. Si tratta di una delle rappresentazioni più belle delle festività in Campania che proietterà i visitatori in uno scenario incantato.

Torna il Presepe Vivente di Pimonte: l’incanto tra i Monti Lattari

Un evento unico nel suo genere finalizzato a ricreare quell’atmosfera sacra e maestosa che ha caratterizzato la nascita di Gesù e quanto avvenne immediatamente dopo. I visitatori si troveranno letteralmente immersi nell’antichità, imboccando un percorso di circa 1 km reso dinamico dalla presenza di tantissimi figuranti.

Sembrerà di trovarsi nella Betlemme di 2000 anni fa tra pastori, artigiani al lavoro nelle loro botteghe, Erode, i Re Magi, Maria, Giuseppe e il Bambin Gesù. La cerimonia inaugurale del Presepe Vivente si terrà domenica 22 dicembre con appuntamenti che si ripeteranno il 26 e 28 dicembre, poi dal 4 al 6 gennaio 2025, dalle ore 17:00 alle 20:00.

I biglietti d’ingresso sono già acquistabili sul sito dell’associazione Solo Per Amore al costo di 5 euro. L’acquisto online consentirà ai partecipanti di saltare la fila sul posto. Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali social ufficiali dell’evento.

“Tante età diverse: il nostro Presepe Vivente fa innamorare proprio tutti. Un dato comune: tutti vorrebbero ritornarci. E tu, cosa aspetti a venire a vivere la magia del Natale a Pimonte e farti travolgere dall’incantevole Valle Lavatoio? Ti aspettiamo” – si legge nella nota diffusa sui social del Presepe Vivente Pimonte.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Presepe Vivente Pimonte;

Quando: 22, 26, 28 dicembre 2024 e 4,5,6 gennaio 2025 dalle 17:00 alle 20:00;ù

Dove: Valle Lavatoio, Pimonte, provincia di Napoli.