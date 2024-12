Ha aperto oggi, 3 dicembre, il più grande negozio a tempo del brand SHEIN che, dopo il successo dello scorso anno, torna ad inaugurare un nuovo pop-up store nella città di Napoli, allestito stavolta all’interno della Mostra d’Oltremare. L’ingresso è gratis per tutti.

Negozio SHEIN alla Mostra d’Oltremare di Napoli: ingresso gratis

La famosa catena di abbigliamento, accessori e prodotti per la casa online darà il via ad un’esperienza natalizia senza precedenti per gli appassionati del brand che potranno curiosare tra una miriade di capi e articoli all’interno di uno dei pop-up store più belli e grandi mai realizzati.

In vista del Natale, il negozio sarà trasformato nel villaggio di Snowville dove i visitatori saranno letteralmente immersi in un magico mondo natalizio. Appena varcata la soglia saranno accolti da uno spazio illuminato da luci scintillanti, con un maestoso albero di Natale che dominerà la scena. Ad arricchire l’ambiente la cassetta delle lettere per Babbo Natale e giganteschi pacchi regalo. Il tutto all’interno di un paesaggio invernale fiabesco con alberi ricoperti di neve e installazioni che ricordano distese innevate.

All’interno del pop-up SHEIN sarà allestita la nuova collezione inverno con un’ampia selezione per tutte le categorie più amate: donna e premaman, curvy, uomo, neonati e bambini, casa e prodotti per animali, pigiami e calzini, bellezza, accessori. Non mancherà un’area beauty interamente dedicata ai prodotti SHEGLAM.

Di seguito giorni e orari di apertura: dal 3 al 6 dicembre dalle 11:00 alle 20:00; 7 e 8 dicembre dalle 10 alle 20; dal 9 all’11 dicembre dalle 11:00 alle 20:00. L’ingresso è libero e gratuito per tutti, non serve alcuna prenotazione né iscrizione. Basterà presentarsi alla Mostra d’Oltremare, entrando dall’accesso di Piazzale Vincenzo Tecchio.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Snowville, il nuovo pop-up store di SHEIN;

Quando: dal 3 all’11 dicembre 2024;

Dove: Mostra d’Oltremare (ingresso da Piazzale Vincenzo Tecchio), Napoli.

Ingresso libero e gratuito per tutti.