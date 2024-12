Dalla Baia del Grinch ai presepi viventi e villaggi di Natale: gli eventi gratis nel Napoletano

Svelato il programma degli eventi di Natale che si terranno a Bacoli per tutto il periodo delle feste tra mercatini, villaggi di luci, presepi viventi e una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Eventi di Natale gratis a Bacoli: tra presepi, villaggi e spettacoli

A lanciare il cartellone degli eventi e delle iniziative che animeranno la città per l’intero mese di dicembre è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Sono iniziati! E sono gratis. Abbiamo deciso di offrire più di 50 eventi per il Natale a Bacoli, è il calendario più ricco di sempre per bambini, famiglie, anziani, turisti”.

“Presepi viventi, tre aperitivi di piazza con musica disco, due parchi comunali illuminati a festa con le luci d’artista. E poi dieci concerti di musica classica, cinque proiezioni di film e cartoni animati. Ed ancora teatro, piste di ghiaccio, casette di Babbo Natale, tre mercatini con più di 50 espositori e due grandi eventi di piazza nei giorni di Capodanno”.

Al Parco Borbonico è stato già inaugurato il grande villaggio di Natale, a tema marino, ma si terranno anche mostre di quadri, visite narrate alla Casina Vanvitelliana, Flash Mob e danze, spettacoli, concerti e tombolata. Presso la Casa della Cultura, invece, sono in programma film, laboratori, karaoke, balli di gruppo e tante iniziative a tema per i bambini. Letture natalizie allieteranno i più piccoli nella Biblioteca Comunale.

Ben 3 saranno i presepi viventi da ammirare: dal 21 al 22 dicembre (ore 18:00 – 22:00) in via Cento Camerelle a cura della Parrocchia di Sant’Anna; dal 27 al 29 dicembre (ore 17:00 – 21:00) in via Virgilio a cura della Parrocchia Maria SS Annunziata; dal 3 al 5 gennaio ai Giardini di Dedalo a cura di Cappella Futura.

Diversi concerti avranno luogo nelle chiese più belle di Bacoli mentre nel centro storico, oltre alle luci d’artista, sarà possibile assistere allo spettacolo dello schiaccianoci e al flash mob natalizio. A Baia, tutti i weekend dal 13 al 29 dicembre, aprirà La Baia del Grinch, allestita in piazza Enzo Rigatti. Per gli aperitivi gli appuntamenti sono previsti il 15 dicembre alle 11:00 in Villa Comunale, il 24 dicembre alle 11:00 sul lungomare di Miliscola e il 31 dicembre alla stessa ora al Porto di Baia. Di seguito la locandina con il programma completo.