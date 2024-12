In Campania apre la Casa del Vero Babbo Natale: tra le più grandi e spettacolari d’Italia

Anche quest’anno dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 nel Parco Comunale di Agropoli, in provincia di Salerno, apre La vera casa di Babbo Natale, uno dei villaggi più grandi e spettacolari d’Italia dedicati al simpatico protagonista delle feste. Un appuntamento ormai consolidato, tra gli eventi più attesi in tutta la Campania, che dal 2017 ad oggi ha registrato la presenza di oltre 20 mila persone.

In Campania apre La vera casa di Babbo Natale: è ad Agropoli

Per tutto il mese di dicembre e fino ai primi di gennaio, il Parco Comunale di Agropoli si trasformerà in un incantevole Villaggio di Babbo Natale, popolato da personaggi magici pronti ad accogliere grandi e piccini. All’interno del regno natalizio i visitatori potranno passeggiare tra i suggestivi mercatini, con una sezione interamente dedicata alle specialità culinarie, o provare l’emozione di pattinare su una pista di ghiaccio interamente ecologica.

Non mancherà l’area giochi per bambini e soprattutto la tappa più importante: quella alla Casa di Babbo Natale, tra le più belle dell’intera nazione. Il tutto all’interno di un enorme Giardino Incantato, tra luminarie e installazioni scenografiche, dove poter immergersi a pieno nell’atmosfera natalizia.

All’interno del Parco i visitatori avranno la possibilità di entrare nella maestosa stanza di Babbo Natale e scattare una foto insieme a lui, in compagnia di tutta la famiglia. Varcando l’ingresso della sua casetta in legno, gli ospiti, guidati dagli elfi, potranno ammirare le suggestive stanze dell’abitazione, dall’Ufficio Postale alla Fabbrica di Giocattoli, fino a giungere dinanzi al suo Trono per incontrarlo. Quella di Agropoli è la Casa del Natale abitata dal simpatico “vecchietto” scelto come Babbo Natale d’Italia.

L’ingresso al Parco Pubblico, con il Giardino Incantato, è gratis per tutti mentre l’accesso alla Casa di Babbo Natale richiede l’acquisto di un biglietto del costo di 6,50 euro a persona. I bambini dai 0 ai 2 anni, i diversamente abili e un accompagnatore avranno diritto all’ingresso gratuito.

Di seguito gli orari di apertura del Parco: 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 dicembre dalle 15 alle 20; 14, 21, 23 dicembre e 2, 3 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21; 15, 22, 26, 27, 28, 29 dicembre dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 21; 24 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; 25 dicembre dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 21; 1 gennaio dalle 17 alle 21; 4 e 5 gennaio dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 21; 6 gennaio dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 20.