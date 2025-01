Meraviglia in Campania, c’è il Volo della Befana: arriva dal cielo e regala dolci ai bambini

Il volo della Befana – Foto: Reggia di Caserta

In occasione dell’Epifania, il 6 gennaio 2025, a partire dalle ore 12:00, alla Reggia di Caserta ci sarà la Discesa della Befana: la simpatica vecchietta si calerà dal cielo per regalare doni e dolci a tutti i bambini.

Discesa della Befana alla Reggia di Caserta: doni e dolci ai bimbi

Una giornata di festa all’insegna del divertimento dedicata soprattutto ai piccoli visitatori del celebre sito campano, tra i più attrattivi del territorio. La Befana, a bordo della sua scopa, si calerà in piazza Carlo di Borbone per distribuire ai più piccoli dolciumi e gadget speciali.

“Lunedì 6 gennaio, alle ore 12, in piazza Carlo di Borbone, ci sarà la Discesa della Befana. L’evento, organizzato dal Comune di Caserta, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Reggia di Caserta, vedrà un vigile del fuoco nei panni di una simpatica e coraggiosa Befana, calarsi da una finestra della facciata della Reggia con l’ausilio di automezzi speciali dei vigili del fuoco per interventi su edifici a grandi altezze” – si legge nella nota diffusa dalla Reggia.

“La Befana scenderà dal Palazzo Reale e atterrerà in piazza per distribuire doni e dolcezze ai bambini. I regali della Befana sono deliziosi omaggi dell’Osservatorio Dieta Mediterranea, della Coldiretti Caserta, de Le Serre di Graefer e dell’amministrazione comunale Città di Caserta. Vi aspettiamo”.

Il giorno precedente, inoltre, in occasione della Domenica al Museo – l’iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura che prevede l’accesso libero presso i parchi archeologici e musei di proprietà statale – la Reggia di Caserta sarà visitabile ad ingresso gratuito.

L’Epifana, come da tradizione, sarà celebrata anche a Napoli, in piazza Mercato, con ben 3 giorni di festa e una Notte Bianca che vedrà esibirsi al centro della famosa piazza partenopea, a due passi dalla Basilica del Carmine, gli artisti Rosario Miraggio, Ste e Francesco Da Vinci.