Otto giorni di concerti gratis nel Napoletano, da Andrea Sannino a Rosario Miraggio: i nomi

Concerti gratis a Sant’Antonio Abate

In occasione della giornata dedicata a Sant’Antonio, Sant’Antonio Abate (in provincia di Napoli) darà il via ad una settimana ricca di eventi e concerti con alcuni degli artisti più amati del momento, come Andrea Sannino e Rosario Miraggio.

Concerti gratis a Sant’Antonio Abate: da Sannino a Miraggio

Si parte il 12 gennaio con la rassegna Sant’Antonio Abate in festa che vedrà alternarsi sul palco di Largo Sandro Pertini svariati cantanti ed artisti, per un totale di otto giorni di festa e musica. L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito per tutti.

“Nove giorni di Sant’Antonio Abate in Festa, otto artisti che si esibiranno ad ingresso gratuito al nostro Largo Sandro Pertini. Tra sapori autentici, cultura e tradizione, il nostro paese si prepara a vivere giorni di grande intrattenimento. Questa sera cominceremo col presentarvi il calendario festivo che affiancherà quello culturale ma con otto serate di musica, folklore e divertimento” – è l’annuncio della sindaca Ilaria Abagnale.

Il 12 gennaio ad aprire la kermesse sarà Tony Tammaro che si esibirà con i suoi tormentoni, divertendo il pubblico. Il 13 gennaio sarà la volta di Andrea Sannino mentre il 14 gennaio ad allietare la platea sarà Rosario Miraggio. Il 15 gennaio spazio ad Alessio seguito il 16 gennaio da Cippo con i Bottari. Gli ultimi 3 concerti del 17, 18 e 19 gennaio vedranno rispettivamente sul palco Zero Negativo, Tarantella Dance e Rosalia Porcaro. Dall’11 al 19 gennaio sarà replicato anche il tradizionale appuntamento con la Sagra della Porchetta.